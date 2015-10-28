به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمد زارع بیدکی افزود: نسخه پنجم موتور جستجوگر پارسی جو اوایل هفته آینده در مراسمی با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و اعضای شورای راهبری جویشگر بومی رونمایی خواهد شد تا بدین ترتیب این موتور جستجوگر وارد مرحله تجاری سازی شود.

وی تصریح کرد: از ویژگی های نسخه پنجم جستجوگر پارسی جو می توان به اضافه شدن سرویس اندروید خبر (خبرجو)، سرویس مکان محور (کافه کجا)، آسان ترین سرویس دانلود کشور، سرویس بازار، سرویس جامع آب و هوا و همچنین تغییرات ظاهری این جویشگر ملی اشاره کرد.

مدیر پروژه ملی موتور جستجوگر پارسی جو ادامه داد: سرویس مکان محور با نام تجاری (کافه کجا) الهام گرفته از موتور جستجوگر «سزنم» کشور چک بوده و از محبوبیت خاصی در بین کاربران برخوردار است، تا جایی که نیمی از جمعیت این کشور اروپایی تنها برای استفاده از این سرویس، «سزنم» را جایگزین سایر موتورهای جستجوگر کرده اند.

زارع بیدکی در تشریح امکانات این سرویس جدید گفت: سرویس مکان محور (کافه کجا) امکان ثبت، بررسی و پیشنهاد مکان های تجاری و تفریحی را برای کاربران فراهم می‌کند به طوری که افراد با بررسی نظرات و تجربیات سایر کاربران در استفاده از محصولات و خدمات صاحبان مشاغل، قادر خواهند بود انتخاب های بهتری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: همچنین با استفاده از سرویسهای دانلود و بازار، کاربران قادر خواهند بود تا موارد مورد نظر خود را در اغلب سایتهای معتبر دانلودی و یا فروشگاه آنلاین ایرانی جستجو و مشاهده کنند.

مدیر پروژه موتور جستجوگر پارسی جو با تاکید بر اینکه نسخه پنجم این جویشگر از لحاظ دقت رتبه‌بندی و پوشش صفحات فارسی در وضعیت مطلوبی قرار دارد گفت: بی تردید با رونمایی نسخه پنجم جستجوگر پارسی جو، فصل جدیدی از تجربیات اینترنتی و مجازی در کشور ورق خواهد خورد چرا که این تعداد حجم و تنوع سرویس در یک جویشگر برای نخستین بار است که در کشور ارائه می شود.

زارع بیدکی افزود: اضافه شدن محبوب ترین سرویس های اینترنتی دنیا به موتور جستجوگر پارسی جو علاوه بر رونق بخشیدن به تجارت الکترونیکی کشور، باعث ایجاد انگیزه در بین صاحبان صنایع و خدمات برای حضور در فضای مجازی می شود.