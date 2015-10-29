تصادف ۲۰۰ خودرو در آزاد راه قزوین -کرج طی ۵ ساعت

به گزارش خبرنگار مهر، بارش باران روز گذشته و لغزندگی سطح جاده که با بی احتیاطی برخی از رانندگان همراه بود منجر به بروز حوادث متعددی در راه های ارتباطی قزوین و برخورد ۲۰۰ خودرو با یکدیگر شد.

در محدوده زمانی ساعت ۱۸ تا ۲۳ شب گذشته بیش از ۱۰ فقره تصادف در خط عبوری آزاد راه قزوین- کرج رخ داد که دهها نفر مجروح شدند.

سرهنگ بهرام زینلی رئیس پلیس راه استان قزوین در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد این حوادث گفت: ازاد راه قزوین-کرج از مسیرهای پرتردد استان است که همه روزه شاهد بروز سانحه در این مسیر هستیم.

وی افزود: شب گذشته نیز به دلیل لغزندگی جاده و متاسفانه بی احتیاطی و بی توجهی رانندگان به مقررات و قوانین راهنمایی و رانندگی از ساعت شش بعدازظهر تا ۱۱ شب به صورت پراکنده و در کیلومتر ۳۰ تا ۴۵ این جاده شاهد سوانح متعددی بودیم که در مجموع ۲۰۰ خودرو با یکدیگر برخورد کردند.

رئیس پلیس راه استان اظهارداشت: دو فقره از سوانح دیشب به صورت زنجیره ای و بقیه موردی بوده است که خوشبختانه با حضور به موقع نیروهای اورژانس و جمعیت هلال احمر و انتقال مصدومان این سوانح کشته به همراه نداشت.

روکش آسفالت مسیر جنوبی ترمیم شود

رئیس پلیس راه استان قزوین در پاسخ به این سوال که علت این حوادث به صورت متعدد در این مسیر چیست توضیح داد: بیشتر سوانح به دلیل بی توجهی به قوانین است و در سوانح شب گذشته لغزندگی جاده، رعات نکردن فاصله طولی از خودروی جلویی، سبقت غیرمجاز و تغییر مسیر ناگهانی علت اصلی سوانح بوده است.

سرهنگ زینلی بیان کرد: متاسفانه برخی رانندگان با چراغ دادن های ممتد در طول مسیر باعث می شوند که راننده خودروی جلویی به سرعت تغییر مسیر داده و این موضوع موجب سانحه می شود به ویژه در هنگام بارندگی این حرکت حادثه آفرین است.

وی یادآورشد: یکی از مسائلی که سوال برانگیز است اینکه در خط عبوری جنوبی ازاد راه قزوین-کرج سوانح بیشتر شده که به نظر می رسد سطح جاده صاف شده و مناسب نیست و لذا نیازمند روکش مجدد است که کارشناسان برای بررسی موضوع اعزام شده اند.

زینلی از رانندگان خواست در روزهای بارانی با احتیاط کامل حرکت کنند و ضمن رعایت فاصله طولی از خودروی جلویی، با سرعت مطمئنه و مجاز حرکت کرده و از سبقت غیرمجاز و تغییر مسیر ناگهانی جدا خودداری کنند.