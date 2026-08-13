فرشاد یاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جمعیت ۶۰ هزار نفری عشایر استان در بیش از ۱۰ هزار خانوار، اظهار داشت: از این تعداد، ۴۳۰ خانوار عشایری با جمعیتی حدود یک هزار و ۷۰۰ نفر در ۷ کانون عشایری بخش ماژین شهرستان درهشهر ساکن هستند و یکی از این کانونها، منطقه تختنرم است که تاکنون فاقد جاده دسترسی مناسب بوده است.
وی با بیان اینکه مسیر دسترسی به این کانون عشایری به طول ۶ کیلومتر در دل رشتهکوههای زاگرس و در منطقهای بسیار سخت و صعبالعبور واقع شده است، افزود: این طرح به همت امور عشایری استان و بهصورت امانی در حال احداث است و با تکمیل آن، حدود ۱۵۰ خانوار عشایری از این مسیر بهرهمند خواهند شد.
مدیرکل امور عشایری استان ایلام در بازدید از روند اجرای این طرح، بر حفظ منابع طبیعی و محیط زیست در حین عملیات اجرایی تأکید کرد و نسبت به تسریع در اتمام این طرح تا قبل از شروع فصل بارندگی دستور داد تا عشایر منطقه بتوانند با خیالی آسوده از این مسیر استفاده کنند.
یاسمی با اشاره به استقبال و رضایتمندی عشایر منطقه از اجرای این طرح، خاطرنشان کرد: با بهرهبرداری از این مسیر، شاهد بهبود قابل توجه در تردد و دسترسی عشایر به مناطق ییلاقی و قشلاقی خود خواهیم بود و این اقدام، گامی مؤثر در جهت کاهش مشکلات معیشتی و بهبود کیفیت زندگی جامعه عشایری استان ایلام محسوب میشود و امیدواریم با تداوم این روند، شاهد رفع مشکلات مشابه در سایر مناطق عشایری استان باشیم.
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