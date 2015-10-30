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۸ آبان ۱۳۹۴، ۴:۳۰

رایزنی ظریف با کری و موگرینی/ لاوروف دیدارش را «عالی» ارزیابی کرد

رایزنی ظریف با کری و موگرینی/ لاوروف دیدارش را «عالی» ارزیابی کرد

دیدار محمد جواد ظریف با همتایان روس و آمریکایی و همچنین مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مثبت ارزیابی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد جواد ظریف برای شرکت در نشست وین برای حل بحران سوریه وارد اتریش شده است.

ظریف در اولین ملاقاتهای غیر رسمی خود با همتایان روس و آمریکایی دیدار و گفتگو کرد. روسیه یکی از کشورهایی که پیشنهاد حضور ایران در مذاکرات صلح را مطرح کرده بود.

سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در هتل بریستول شهر وین با جواد ظریف وزیر خارجه ایران دیدار و گفتگو کرد. وی این دیدار را مثبت و عالی ارزیابی کرد و گفت: امیدواریم بتوانیم نتایج خوبی از نشست وین کسب کنیم.

جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا نیز برای شرکت در این نشست امروز وارد وین شد و با همتای ایرانی خود دیدار داشت. در این دیدار دو طرف بر لزوم همکاری های دوطرفه در اجرای برجام و مراحل تکمیل آن تاکید کردند.

جان کری در این دیدار نگرانی کشورش از زندانیان تبعه آمریکایی در ایران را بیان کرد.

ظریف دیداری نیز با فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا داشت که موضوع این دیدار مسائل منطقه و اجرای برجام بود.

کد مطلب 2953190

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