  1. استانها
  2. کرمانشاه
۹ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۱۳

مدیر کل امور عشایری استان کرمانشاه خبر داد:

تخریب ۴۰۰ کیلومتر راه‌ عشایری در کرمانشاه/۲۶میلیارد خسارت وارد شد

تخریب ۴۰۰ کیلومتر راه‌ عشایری در کرمانشاه/۲۶میلیارد خسارت وارد شد

کرمانشاه- مدیر کل امور عشایری استان کرمانشاه گفت: به دنبال بارش های شدید طی چند روز اخیر در استان و جاری شدن سیل در مناطق مختلف بیش از ۴۰۰ کیلومتر از راههای عشایری و ابنیه فنی استان تخریب شد.

علی اشرف آزادی در گفتگو با خبرنگار مهر، از تخریب بیش از ۴۰۰ کیلومتر از راه های عشایری استان کرمانشاه به دلیل بارش شدید باران طی روزهای گذشته و وقوع سیل در مناطق مختلف خبر داد.

وی گفت: برآورد اولیه خسارت ناشی از بارندگی های شدید و وقوع سیلاب به بخش راه های ارتباطی عشایر استان ۲۰ میلیارد ریال و ابنیه فنی ۶ میلیارد ریال بوده و بیشترین آسیب ها مربوط به مناطق عشایری شهرستان گیلانغرب و بخش باینگان است.

مدیر کل امور عشایری استان کرمانشاه افزود: همچنین در نتیجه وقوع سیل تلفاتی به دام های عشایر استان و علوفه دامی ذخیره شده آنها وارد شد.

آزادی اظهار داشت: از روز دوشنبه هفته گذشته در پی هشدار هواشناسی در خصوص جاری شدن سیل و طغیان رودخانه ها ستاد مدیریت بحران در امورعشایر تشکیل جلسه داد و تذکرات لازم از طریق ادارات شهرستانها به عشایر داده شد و در ۴۸ ساعت گذشته با همکاری هلال احمر و سایر ارگانهای ذیربط امداد رسانی به عشایر در مناطق مختلف صورت گرفت.

مدیر کل امور عشایری استان کرمانشاه با اشاره به مشکلات به وجودآمده و امکانات محدود مدیریت امورعشایردر زمینه بازگشایی و مرمت راههای آسیب دیده و با توجه به نزدیک بودن فصل کوچ پاییزه عشایر و نیاز ضروری این قشرمولد برای گذر از این راهها، همکاری مسئولان و سایر ارگانهای ذیربط را خواستار شد.

کد مطلب 2953949

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها