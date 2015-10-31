به گزارش خبرنگار مهر، «کارگاه بین‌المللی گردشگری و حساب‌های اقماری در صنعت گردشگری» صبح امروز نهم آبان ماه در هتل باباطاهر تهران برگزار شد. در این برنامه نمایندگان گردشگری اداره کل میراث فرهنگی استان‌های کشور به همراه دو مدرس از سازمان UNWTO حضور داشتند، اما اتفاقات رخ داده در این برنامه موجب آزار همه شرکت‌کنندگان شد. یکی از این اتفاقات مربوط به نحوه برگزاری مراسم می‌شد.

در ابتدای برنامه مسئولان مرتبط با حوزه گردشگری در مرکز آمار ایران، سازمان میراث فرهنگی، بانک مرکزی و کارشناسان دیگر معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی در صدر سالن نشسته بودند و شرکت کنندگان دیگر دور میز کنفرانس قرار داشتند، اما صندلی های این مسئولین به گونه ای چیده شده بود که همگی پشتشان به حاضران در جلسه بود!

در میان افراد سخنران، نام نماینده اداره پلیس مهاجرت و گذرنامه نیز وجود داشت، اما وی در این برنامه حضور پیدا نکرد.

مورد دیگر مربوط به نحوه پذیرایی از میهمانان می شد. پس از سخنرانی مسئولان بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی و مرکز آمار ایران و سازمان جهانی جهانگردی زمانی برای پذیرایی از میهمانان داخلی و خارجی اختصاص داده شد اما به تناسب تعداد مهمانان حاضر در برنامه، وسایل پذیرایی حاضر نبود و مهمانان خارجی از جمله خانم کریستین به عنوان نماینده سازمان جهانی جهانگردی، جایی را برای پذیرایی و نشستن نداشت.

برخی دیگر از مهمانان سرپا ایستاده بودند اما نیروهای رستوران برخورد ناشایستی با آنها داشتند. این در حالی است که هتل باباطاهر تهران جزء هتل های زنجیره ای سه ستاره با درجه تاپ است که برای خود نام گروه هتل های بین المللی باباطاهر را نیز انتخاب کرده است.

صدای جیغ میکروفن ها و عذرخواهی نماینده UNWTO

سیستم صوتی این برنامه نیز به حدی ضعیف بود که حتی سخنرانان و مدرسان نتوانستند به مدت ۱۰ دقیقه بدون مشکل سخنرانی کرده و تدریس کنند. صدای بسیار بلندی از میکروفن های جلسه شنیده می شد که گوش حاضران را آزار می داد.

همچنین در هنگام تدریس «هارا» مشاور سازمان جهانی جهانگردی و مدرس ژاپنی که در زمینه آمار و حسابهای اقماری سخنرانی می‌کرد، چندین بار میکروفن‌ها جیغ کشیدند و در آخر صدای وی برای مترجم قطع شد. سیستم صوتی هتل هنوز مشکل داشت و وقتی «هارا» متوجه این موضوع شد که بخشی از صحبت هایش ترجمه نمی شد. وی میکروفن را به دست گرفت و بین شرکت کنندگان رفت تا تدریسش را ادامه دهد اما باز هم صدای وی به سختی شنیده می شد. در این میان بسیاری از شرکت کنندگان که دستگاه مترجمی نداشتند، متوجه صحبت های وی نشدند. «هارا» بارها به دلیل این اتفاق از حاضران عذرخواهی کرد، آن هم به جای مسئولان هتل و معاونت گردشگری!

دستگاه های مترجم تنها به برخی از افراد داده شده بود و برخی دیگر از آن به صورت مشترک استفاده می کردند. حاضران در این برنامه از نحوه برگزاری به شدت ناراضی بودند. این در حالی بود که در هنگام آغاز کنفرانس و تدریس مدرسان خارجی، معاون گردشگری کشور سالن را ترک کرده بود.

هتل باباطاهر تهران در حالی میزبان این برنامه بود که سه ستاره با درجه تاپ را از معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی گرفته است. با این حال قرار است این کارگاه آموزشی تا روز ۱۱ آبان ماه در همین هتل ادامه داشته باشد. پیش از این معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، هر برنامه و یا جلسه کاری خود را در هتل های پرستاره تهران برگزار می کرد اما برای چنین برنامه ای که آن را در سطح بین المللی تعریف کرده بود، هتل باباطاهر را انتخاب کرد.

از سویی دیگر مدیر گروه هتل های بین المللی باباطاهر به عنوان میزبان این برنامه، بازرس جامعه هتل داران ایران نیز هست. بنابراین به نظر می رسد باید بازنگری در درجه و یا ستاره های این هتل انجام داده و یا نگاه بازرس جامعه هتل داران به هتل خودش معطوف شود.