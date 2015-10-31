به گزارش خبرگزاری مهر، بیژن زنگنه درباره آخرین وضعیت افزایش تولید نفت خام ایران در دوران پساتحریم، گفت: با انجام اقدام‌های لازم تا پایان امسال و حداکثر اوایل سال آینده تولید نفت ایران یک میلیون بشکه در روز افزایش می یابد.

وزیر نفت با اعلام اینکه به منظور افزایش تولید نفت همه کارکنان صنعت نفت در مناطق عملیاتی به ویژه مناطق نفت‌خیز جنوب به سرعت در حال اجرای برنامه ها هستند و برنامه تعمیرات چاه ها، آماده سازی خطوط لوله و تلمبه خانه‌ها در حال انجام است، تصریح کرد: علاوه بر این، امور بین‌الملل شرکت ملی نفت در حال بازاریابی برای فروش نفت در پساتحریم است، ضمن اینکه برنامه ریزی لازم برای ذخیره سازی نفت هم انجام شده است.

این عضو کابینه دولت با بیان اینکه اولویت نخست ایران برای فروش نفت به طور قطع بازار آسیاست، اظهار داشت: این سیاست به این معنا نخواهد بود که اگر نفت ایران در بازار آسیا به فروش نرفت، به بازارهای دیگر فروخته نخواهد شد. برهمین اساس، بازار اروپا و آفریقای جنوبی نیز می‌تواند مقصد نفت ایران باشد.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه در نشست پیش روی اوپک برنامه افزایش تولید خود را به صورت رسمی به دیگر اعضای اوپک اعلام خواهیم کرد، بیان کرد: از آنها خواهیم خواست به سقف تولید روزانه ٣٠ میلیون بشکه که تصویب کرده اند، احترام بگذارند، ضمن آنکه ایران منتظر هیچ کشوری برای افزایش تولید نمی شود.

وی تاکید کرد: ایران دستکم ٥٠٠ هزار بشکه تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. در همین حال، بدون هیچ تردیدی تولید نفت ایران بعد از لغو تحریم ها افزایش پیدا خواهد کرد.

زنگنه با یادآوری اینکه عرضه ٥٠٠ هزار بشکه ای نفت ایران تاثیر تعیین کننده ای بر قیمت نفت خام در بازارهای جهانی نخواهد داشت، اظهارداشت: هم اکنون این میزان افزایش تولید نفت ایران در بازارهای جهانی منظور شده و ایران مدت‌هاست این موضوع را عنوان می کند و بازار در محاسباتش به خصوص در قیمت فیوچر (قیمت‌های آتی) آن را لحاظ کرده است.

به گفته وزیر نفت، ممکن است بازگشت نفت ایران به بازار چند ده سنت یا یک دلار قیمت نفت را کاهش دهد اما این موضوع دلیل نمی‌شود ایران تولید نفت خود را افزایش ندهد. به هرحال ما بازار را نسبت به این موضوع «واکسینه» کردیم.

وی افزود خرید پالایشگاه‌ها یکی از روش‌ها است تا بتوان از طریق آن امنیت تقاضا ایجاد کرد و همچنین فروش نفت در بورس نیز پیگیری می شود و تاکید کرد: البته برای فروش فرآورده های نفتی باید از بازاریابی افرادی که در این حرفه در جهان در سطح خیلی بالایی هستند، استفاده کرد و با مشارکت و کمک آنها برای بازاریابی فرآورده که بیشتر آن متعلق به بخش خصوصی است اقدام کرد.

زنگنه با اعلام اینکه باید سعی کنیم از شرکت‌های خارجی برای تشکیل شرکت مشترک برای بازاریابی استفاده کنیم، چون نتیجه بازاریابی خوب، درآمد بیشتر است، بیان کرد: غرب کارون اولویت توسعه ای در بخش صنعت نفت ایران است؛ همان اندازه که پارس جنوبی در بخش گاز برای ما اولویت دارد، غرب کارون هم در تولید نفت دارای اولویت است.

وی در پایان افزود طرح توسعه میادین غرب کارون با برداشته شدن تحریم‌ها به سرعت جلو خواهد رفت و جزو طرح‌هایی است که برای جذب سرمایه خارجی در نظر گرفته شده است، چون نیازمند تکنولوژی در این طرح‌ها هستیم. با تامین سرمایه و جذب تکنولوژی برنامه تولید حداقل ٧٠٠ هزار بشکه ای تولید نفت از این میدان‌ها در زمان بندی گفته شده قابل تحقق است.