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۱۰ آبان ۱۳۹۴، ۹:۰۶

مدیر عامل سازمان آتش نشانی قم:

سیلاب رودخانه خورآباد ۳ مصدوم برجای گذاشت/ سقوط خودرو در گل و لای

سیلاب رودخانه خورآباد ۳ مصدوم برجای گذاشت/ سقوط خودرو در گل و لای

قم - مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم از مصدوم شدن ۳ نفر بر اثر سیلاب رودخانه خورآباد در قم خبر داد.

عباس جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در ساعت ۲۰ و ۳۱ دقیقه شامگاه شنبه سیلاب رودخانه خورآباد قم منجر به سقوط یک دستگاه خودرو با سه سرنشین شامل دو خانم و یک آقا به داخل آب و گل و لای شد.

وی گفت: پس از اعلام وقوع این حادثه در مسیر لنگرود به سمت روستای صرم به مرکز فرماندهی آتش نشانی، بلافاصله ۲ دستگاه خودروی عملیاتی و چهار دستگاه خودروی پشتیبانی به محل حادثه اعزام شدند.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم عنوان کرد: آتش نشانان پس از انجام بیش از ۲ ساعت تلاش مداوم موفق شدند سرنشینان خودرو را از داخل گل و لای خارج کنند.

وی ادامه داد: مصدومان بلافاصله پس از خارج شدن از آب تحویل عوامل اورژانس شدند، علاوه بر این متأسفانه در این حادثه یک آتش نشان نیز مصدوم شد.

کد مطلب 2954619

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