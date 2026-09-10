سه پاسدار شیعه و سنی در کمتر از دو روز قربانی تروریسم شدند

مصطفی دشتی‌زاده، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در ماه‌های گذشته دشمنان جمهوری اسلامی ایران تلاش کردند از طریق جنگ سخت و نظامی به کشور آسیب وارد کنند، اما با هدایت رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایستادگی نیروهای مسلح و مقاومت مردم، این توطئه‌ها با شکست مواجه شد.

مسئول بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان، افزود: دشمن پس از ناکامی در جنگ سخت، به این نتیجه رسیده است که از این مسیر نمی‌تواند به اهداف خود دست پیدا کند؛ بنابراین تلاش دارد با ایجاد اختلاف و هدف قرار دادن اتحاد و انسجام داخلی، زمینه نارضایتی و ناامنی را فراهم کند.

دشتی‌زاده با اشاره به شرایط قومی و مذهبی سیستان و بلوچستان بیان کرد: این استان به دلیل تنوع قومی و مذهبی، طی دهه‌های گذشته همواره مورد توجه جریان‌های افراطی و گروه‌های تروریستی قرار داشته و دشمن تلاش کرده از این ظرفیت برای ایجاد اختلاف میان مردم استفاده کند.

وی ادامه داد: شهادت رزمندگان شیعه و سنی در روزهای گذشته در استان نشان می‌دهد برای تروریست‌ها و حامیان آنها، قومیت و مذهب اهمیتی ندارد و هر فردی که در مسیر دفاع از امنیت و کشور قرار داشته باشد، می‌تواند هدف حمله قرار گیرد.

خون شیعه و سنی در دفاع از وطن درهم آمیخته است

مسئول بسیج رسانه استان سیستان و بلوچستان با تأکید بر اینکه هدف اصلی دشمن، ضربه زدن به وحدت مردم است، گفت: ایستادگی و شهادت نیروهای شیعه و سنی در کنار یکدیگر پیام روشنی دارد؛ مردم این استان اجازه نخواهند داد اقدامات تروریستی، پیوندهای قومی و مذهبی و وحدت آنان را خدشه‌دار کند.

وی خاطرنشان کرد: در سیستان و بلوچستان خون شیعه و سنی در دفاع از وطن و امنیت مردم درهم آمیخته است و مردم استان فارغ از قومیت و مذهب، در برابر جریان‌های تروریستی و ناامن‌کننده کشور ایستاده‌اند.