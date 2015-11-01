کشف ۶۹ کیلو موادمخدر در زندان ها/افزایش ناگهانی آمار مرگ معتادان

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز افشار در اولین نشست ستاد به عنوان سخنگو درباره آمار و فعالیت های انجام شده ستاد از ابتدای سال تا پایان مهر ماه اظهار داشت: در ۷ ماهه گذشته ۳۶۶ هزار و ۵۷۷ کیلوگرم انواع مواد مخدر کشف شده که از این میزان، ۸۰ درصد کشفیات توسط مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر، ۱۰ درصد توسط سربازان گمنام امام زمان(عج)، ۲ درصد توسط نیروهای بسیج، نیم درصد در گمرک و ۰.۲ درصد توسط سازمان زندان ها کشف و ضبط شده است.

وی با اشاره به افزایش قیمت شیشه در بازار خرید و فروش مواد مخدر در سطح کشور افزود: با توجه به افزایش مبارزات ستاد و همچنین کشفیات مواد مخدر در خصوص شیشه و روانگردان ها در حال حاضر قیمت هر کیلو شیشه به صورت میانگین از ۱۸ میلیون تومان به ۵۸ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که پیش بینی می کنیم قیمت این مخدر به همراه قیمت هروئین همچنان افزایش داشته باشد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه با اعلام اینکه در سال ۹۴ شاهد کاهش تولید مواد مخدر در کشور افغانستان بودیم، ادامه داد: با این حال کشفیات مواد مخدر در کشور ۲۱ درصد افزایش داشته است.

افشار در ارتباط کشفیات انواع مواد مخدر در طول ۷ ماهه اول امسال نیز توضیح داد: کشفیات شیشه و روانگردان ها در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، ۱۰ درصد کاهش داشته و امسال یک‌هزار و ۲۴۳ کیلوگرم شیشه کشف شده که این کاهش کشفیات به علت کنترل پیش‌سازها و انهدام وسیع لابراتوارهای تولید شیشه در سطح کشور بوده است.

وی تصریح کرد: متلاشی شدن یک‌هزار و ۷۶۷ باند قاچاق مواد مخدر ارزنده‌ترین فعالیت پلیس مبارزه با مواد مخدر در امر مبارزه با قاچاقچیان است.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: در ۷ ماهه گذشته همچنین ۱۳۳ مورد کارگاه تولید شیشه منهدم شده که با عملیات‌های هوشمندانه و بر اساس اطلاعات واصله خوشبختانه تعداد شهدای مبارزه با مواد مخدر نیز ۱۰ نفر کاهش داشته ایم و در ۷ ماه گذشته ۲ تن از مأموران خدوم نیروی انتظامی در امر مبارزه با مواد مخدر به دست قاچاقچیان به شهادت رسیدند.

افشار ادامه داد: با توجه به افزایش قیمت شیشه خطر تزریق هروئین و به تبع آن شیوع بیماری هایی مانند ایدز و هپاتیت در کشور افزایش پیدا می کند. از این رو، ستاد مبارزه با مواد مخدر طرح توسعه مناطق درمانی، مدیریت مصرف و توسعه مراکز کاهش آسیب را در دستور کار خود قرار داده است.

وی اضافه کرد: سرنگ و وسایل پیشگیری از بیماری‌های مقاربتی میان معتادان توزیع می شود تا کمتر شاهد شیوع بیماری ایدز باشیم.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین نسبت به مصرف شیشه به صورت تزریقی هشدار داد و افزود: اگر مواد سنتی ۱۰ ساله معتادان را به آخر خط برساند، روانگردان ها در طول ۳ تا ۵ سال معتاد را از پا در می آورند. این در حالی است که تزریق شیشه در طول یکسال معتاد را به آخر خط می رساند و برای مصرف‌کننده عوارض جدی و غیرقابل بازگشت را به ارمغان می آورد.

افشار با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون ۵۹ هزار و ۱۸۱ قاچاقچی زندانی شده اند، خاطرنشان کرد: آمار دستگیری ها بسیار بیشتر از این اعداد است، اما این تعداد محکوم و روانه زندان شده اند و طبق آمارها شاهد هستیم که ورودی زندانیان مربوط به مواد مخدر در سطح کشور یک درصد کاهش داشته است.

وی همچنین در پاسخ به سئوال خبرنگاری درباره بازگشت کراک به بازار مصرف‌کنندگان مواد مخدر در کشور گفت: گزارش مستندی از بازگشت هروئین فشرده یا همان کراک در بازار مصرفی معتادان به مواد وجود ندارد، اما اگر روانگردان ها همچنان با افزایش قیمت روبرو شوند، به علت عدم دسترسی جامعه مصرف‌کننده به سمت استفاده از کراک که قیمتی به مراتب ارزان تر از دیگر مواد مخدر دارد، گرایش پیدا می کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین درباره پایین بودن کشفیات حشیش، گـُل و گراس نسبت به میزان مصرف آن در کشور نیز توضیح داد: از ابتدای سال تاکنون ۵۳ کیلوگرم حشیش کشف شده که شاید کشفیات پایین این ماده مربوط به این موضوع شود که نحوه مصرف آن شک‌برانگیز نیست و به همین دلیل کشف آن نیز سخت‌تر است.

افشار درباره مرگ و میر معتادان بر اثر سوءمصرف مواد مخدر نیز اظهار کرد: اگرچه زنان مصرف‌کننده ۱۰ درصد تعداد معتادان کل کشور را تشکیل می دهند، اما با این حال شاهد هستیم که مرگ زنان معتاد نسبت به سال گذشته ۳۳ درصد افزایش یافته است. این آمار نشان می دهد زنان معتاد نسبت به مردان معتاد زودتر به آخر خط می رسند و همچنین زنگ خطر استفاده زنان معتاد از روانگردان‌ها در کشور به صدا درآمده است.

وی تصریح کرد: در حالی که تا ۵ ماه ابتدایی امسال مرگ معتادان تنها ۰.۳ درصد افزایش داشت، اما به یکباره در شهریور ماه میزان مرگ و میر بالا رفت که جا دارد مسئولان ذیربط و به ویژه پزشکی قانونی که ارتباط بسیار خوب و تنگاتنگی با ستاد مبارزه با مواد مخدر دارد، تحقیقات آزمایشگاهی برای مشخص شدن علت بالا رفتن آمار مرگ و میر در شهریور ماه را مورد بررسی قرار دهد.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر اضافه کرد: مرگ بر اساس مصرف مواد مخدر در مجموع به ۳ دسته تقسیم می شود، اوردوز عوارض مزمن ناشی از مصرف و بیماری های ناشی از سوءمصرف مانند ایدز و هپاتیت از جمله عوارضی هستند که باعث مرگ معتادان می شوند.

افشار در سخنان خود درباره جامعه دارای اولویت ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز گفت: در مناطق آسیب‌پذیر زنان و کودکان معتاد مراکزی دارند که هم مادر و هم کودک زیر نظر مشاوران نسبت به ترک اقدام می کنند. آنطور که اعلام می شود نوزاد معتاد در کشور وجود ندارد، کمااینکه نمی شود کتمان کرد مادری که خود، مصرف‌کننده است، قطعا نوزاد معتاد به دنیا می آورد، اما نوزاد مبتلا به اعتیاد یعنی نوزادی که از مادر معتاد متولد می شود، در دوران جنینی از مواد مخدر تغذیه کرده است دارای بیماری به نام «سندرم محرومیت نوزادی» است که برای درمان آن دستورالعمل نحوه مدیریت آن نوشته شده و به تمام بیمارستان های زنان و زایمان ابلاغ شده این نوزادان باید حتما در مراکز مراقبت های ویژه نگهداری شوند تا به تدریج اعتیادشان برطرف شود.

وی با رد آمار منتشر شده درباره تولد ۷۰ هزار نوزاد معتاد در کشور اعلام کرد: اگر ما طبق آمار از یک‌میلیون و ۴۰۰ هزار معتاد، ۱۰ درصد را زنان معتاد فرض کنیم، این عدد ۱۲۰ هزار نفر می شود. غیرعقلانی است اگر ادعا کنیم که این تعداد زن در سال ۷۰ هزار زایمان انجام داده اند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اعلام اینکه ستاد مبارزه با مواد مخدر مسئولیت قانونی در مورد نوزادان معتاد ندارد، افزود: تمام وظایف مربوط به نوزادان معتاد که از مادر معتاد به دنیا می آیند، برعهده وزارت بهداشت است.

افشار همچنین درباره بیمه معتادان هم تصریح کرد: اساسنامه این بیمه مشکل داشت و مورد اصلاح قرار گرفت و هم اکنون در ۱۶ استان کشور در حال اجرا است.