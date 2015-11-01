مسیرهای راهپیمایی ۱۳ آبان در ورامین مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر یکشنبه حجت الاسلام سید محسن محمودی رییس ستاد گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان شهرستان ورامین در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه این شهرستان با تشریح برنامه های این ستاد اظهار داشت: جلسه ستاد برگزاری یوم الله ۱۳ آیان در کمیته اصلی و کمیته های فرعی برگزار و برنامه ریزی لازم برای گرامیداشت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی انجام شد.

وی افزود: مراسم گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان امسال از حساسیت دو چندانی نسبت به سال های گذشته برخوردار است؛ به همین خاطر حضور باشکوه مردم در این مراسم می تواند در تحولات منطقه ای و بین المللی به کمک جبهه مقاومت بیاید.

محمودی ادامه داد: اوج برنامه های گرامیداشت یوم الله ۱۳ آبان را باید در مراسم راهپیمایی این روز بزرگ خلاصه کرد که روز چهارشنبه با حضور پرشور دانش آموزان، دانشجویان و اقشار مختلف مردم مومن و انقلابی دیار ۱۵ خرداد برگزار خواهد شد.

وی اضافه کرد: مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان شهرستان ورامین در دو مسیر برگزار می شود که مسیر راهپیمایی خواهران از میدان امام خمینی(ره) آغاز و تا گلزار شهدای گمنام ادامه خواهد داشت.

محمودی عنوان کرد: راهپیمایی خواهران ورامینی ساعت ۹ صبح روز چهارشنبه آغاز شده و مکان تجمع آنان نیز گلزار شهدای گمنام خواهد بود.

وی بیان داشت: مراسم راهپیمایی برادران نیز از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه از میدان امام حسین(ع) آغاز و تا میدان امام ادامه خواهد یافت.