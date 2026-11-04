به گزارش خبرنگار مهر، آریا امرایی، والیبالیست لرستانی و چهره شناخته‌شده والیبال ایران، با پیوستن به باشگاه پرسپولیس، به جمع بازیکنان این تیم اضافه شد و از این پس با پیراهن سرخ‌پوشان در میادین والیبال حضور خواهد یافت.

این انتقال، فصل تازه‌ای را در مسیر ورزشی امرایی رقم می‌زند؛ بازیکنی که پیش از این تجربه حضور در چند تیم مطرح و باسابقه والیبال کشور را در کارنامه خود ثبت کرده و اکنون با انتخاب پرسپولیس، مقصد جدیدی را در دوران حرفه‌ای خود تجربه می‌کند.

کارنامه لیگ برتری امرایی؛ از سایپا و سپاهان تا پیکان و پرسپولیس

امرایی پیش از پیوستن به پرسپولیس، سابقه بازی در تیم‌های لیگ برتری سایپا تهران، سپاهان اصفهان، راه‌یاب ملل کردستان و پیکان تهران را داشته است؛ تیم‌هایی که حضور در ترکیب آن‌ها، تجربه رقابت در سطح بالای والیبال باشگاهی ایران را برای این بازیکن لرستانی فراهم کرده است.

حضور در این تیم‌ها، بخش مهمی از سابقه ورزشی امرایی را شکل داده و انتقال او به پرسپولیس، ادامه مسیر حرفه‌ای این والیبالیست در جمع تیم‌های مطرح کشور به شمار می‌رود.

فصل تازه با پیراهن سرخ

پیوستن امرایی به پرسپولیس، فرصت دیگری برای ادامه فعالیت این بازیکن در فضای رقابت‌های والیبال باشگاهی کشور فراهم می‌کند.

او اکنون باید در ترکیب تیم جدید خود به میدان برود و تجربه سال‌های حضور در تیم‌های مختلف لیگ برتری را در مسیر پیش‌رو به کار بگیرد.

این انتقال همچنین نام یک والیبالیست لرستانی را در ترکیب باشگاه پرسپولیس قرار داده و از ادامه حضور استعدادها و چهره‌های ورزشی این استان در سطح اول ورزش باشگاهی کشور حکایت دارد.