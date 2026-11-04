به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم، ابوالفضل واحدی، با اشاره به وظیفه دانشگاه‌ها در قبال مسئولیت اجتماعی خود تصریح کرد: دانشگاه در شرایط فعلی باید به مسئولیت اجتماعی خود در قبال جامعه توجه داشته باشد. اصولاً همه برنامه‌های آن، از جمله برنامه‌های آموزشی، باید در راستای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه طراحی شوند؛ در عین حال، باید مرجعیت علمی کشور عزیزمان ایران اسلامی را نیز حفظ کنیم.

وی درباره وضعیت بازنگری سرفصل‌های آموزشی در گروه‌های مختلف علمی افزود: برای تمامی رشته‌ها، کارگروه‌های تخصصی برنامه‌ریزی آموزش عالی تشکیل شده‌اند که وظیفه بازنگری و به‌روزرسانی برنامه‌های درسی را بر عهده دارند. بر اساس آمارهای موجود، در گروه فنی و مهندسی بیش از ۷۰ درصد برنامه‌ها بازنگری شده‌اند و عمر آن‌ها کمتر از پنج سال است. همچنین حوزه علوم انسانی طی دو سال اخیر رشد بسیار خوبی داشته و رشته‌های کشاورزی نیز بین ۵۰ تا ۷۰ درصد در حال تغییر و به‌روزرسانی هستند.

واحدی با اشاره به دغدغه مهارت‌آموزی دانشجویان و تکالیف قانون برنامه هفتم توسعه بیان کرد: یکی از مواد قانونی برنامه هفتم این است که ۴۰ درصد برنامه‌های آموزشی خود را به سمت مهارت‌محوری ببریم. برای تحقق این موضوع، اقداماتی نظیر کارورزی، کارآموزی، استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی و ارتقای مهارت‌های نرم دانشجویان پیش‌بینی شده است.

معاون آموزشی وزیر علوم درباره توجه به مهارت‌های نرم و زیست اجتماعی جوانان خاطرنشان کرد: منظور از مهارت‌های نرم، توانایی‌هایی همچون برقراری ارتباط با دیگران، کار گروهی، کنترل خشم و تفکر انتقادی است که ارتباط مستقیمی با زیست اجتماعی دانشجویان دارد و تلاش می‌کنیم این موارد را در برنامه‌های آموزشی بگنجانیم.

وی همچنین از حضور نمایندگان جامعه و صنعت در فرایند برنامه‌ریزی درسی خبر داد و گفت: برای نخستین بار، نمایندگانی از جامعه و صنعت را در کارگروه‌های برنامه‌ریزی آموزشی قرار داده‌ایم تا نظرات خود را ارائه دهند. همچنین حضور نمایندگان انجمن‌های علمی، به‌عنوان مجموعه‌های فعال در مرزهای دانش، در تمامی کارگروه‌ها الزامی شده است.

واحدی، درباره پایش وضعیت دروس قدیمی و لزوم نظارت مستمر بر اجرای برنامه‌ها اظهار داشت: وضعیت تمامی رشته‌ها پایش شده است و اگر درسی بیش از پنج یا ده سال قدمت داشته باشد، در بازه زمانی مشخصی ملزم به به‌روزرسانی خواهد شد. امیدواریم با راه‌اندازی مراکز توسعه و تعالی آموزش در دانشگاه‌ها و همراه کردن استادان، خروجی این تلاش‌ها را به شکلی ملموس‌تر در جامعه شاهد باشیم.