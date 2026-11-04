به گزارش خبرنگار مهر، خیابان‌های بیرجند امروز شاهد حضور پرشور مردم و مسئولانی است که در سالروز یوم‌الله ۱۳ آبان، دوشادوش یکدیگر در راهپیمایی روز ملی مبارزه با استکبار جهانی شرکت کرده‌اند.

نماینده ولی‌فقیه در خراسان جنوبی، نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه انصارالرضا(ع) استان، رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، ائمه جمعه موقت بیرجند و جمعی از مدیران دستگاه‌های اجرایی از جمله حاضران در این مراسم هستند.

حضور هم‌زمان مسئولان و اقشار مختلف مردم در این راهپیمایی، جلوه‌ای از همبستگی و همراهی مردم و مسئولان در پاسداشت آرمان‌های انقلاب اسلامی و اعلام انزجار از سیاست‌های استکباری است.