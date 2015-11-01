«در دنیای تو ساعت چند است» برگزیده شد/ سعید آقاخانی بازیگر برتر

به گزارش خبرنگار مهر، در بخش اهدای جوایز این مراسم که با تأخیری یک ساعته آغاز شد، برگزیدگان‌ گرایش‌های مختلف یک سال گذشته سینمای ایران از نگاه منتقدان و نویسندگان سینمایی انتخاب شدند.



این برگزیدگان به شرح ذیل معرفی شدند:



بخش فیلم‌های مستند



مستند کوتاه: فیلم «قاشق» به کارگردانی جلال ویسی



مستند نیمه بلند: فیلم «اهالی خیابان یکطرفه» به کارگردانی مهدی باقری



مستند بلند: فیلم «جایی برای زندگی» به کارگردانی محسن استادی



بهترین پژوهش در بخش فیلم مستند: مهدی باقری کارگردان فیلم «اهالی خیابان یکطرفه»



بهترین فیلم‌های بخش شهید آوینی و عاشورایی



دیپلم افتخار: فیلم «مالکیه» به کارگردانی محمدباقر شاهین



تندیس: فیلم «ابرها در راهند» به کارگردانی محمدعلی فارسی



بهترین دستاورد فنی و هنری



دیپلم افتخار: فراز اسکندری برای تیتراژ «رخ دیوانه»، محمود سماک‌باشی و علیرضا علویان



تندیس: سعید ملکان

تدوین



بهرام دهقانی تدوینگر فیلم‌های «من دیه‌گو مارادونا هستم» و «رخ دیوانه»



موسیقی



کریستف رضاعی آهنگساز فیلم «تو دنیای تو ساعت چند است؟»



فیلمبرداری



دیپلم افتخار: همایون پایور فیلمبردار «در دنیای تو ساعت چند است؟»



تندیس: علیرضا زرین‌دست فیلمبردار «مزار شریف»



بهترین استعداد درخشان



دیپلم افتخار: بهتاش صناعی‌ها کارگردان فیلم «احتمال باران اسیدی»



تندیس: وحید جلیلوند کارگردان فیلم «چهارشنبه ۱۹ اردیبهشت»



بازیگر نقش مکمل زن



دیپلم افتخار: سحر دولتشاهی بازیگر فیلم «عصر یخبندان»



تندیس: فرشته صدرعرفایی بازیگر فیلم «کوچه بی‌نام»



بازیگر نقش مکمل مرد



هومن سیدی بازیگر فیلم «من دیه‌گو مارادونا هستم»



بازیگر زن



دیپلم افتخار: مهتاب کرامتی بازیگر فیلم «عصر یخبندان»



تندیس: باران کوثری بازیگر فیلم «کوچه بی‌نام»

بازیگر مرد



سعید آقاخانی بازیگر فیلم «خداحافظی طولانی»



جایزه خلاقیت در بازیگری



جایزه خلاقیت در بازیگری به فرهاد اصلانی اهدا شد.



فیلمنامه



صفی یزدانیان فیلمنامه نویس «در دنیای تو ساعت چند است؟»



کارگردانی



ابوالحسن داوودی کارگردان فیلم «رخ دیوانه»



فیلم



«در دنیای تو ساعت چند است؟» به کارگردانی علی مصفا و صفی یزدانیان



در مراسم نهمین شب انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران همچنین از هارون یشایایی، سیروس الوند و امید روحانی به عنوان تهیه‌کننده، کارگردان و منتقد با سابقه سینما تقدیر به عمل آمد.



اصغر فرهادی، ناصر تقوایی، رضا کیانیان، حمید فرخ‌نژاد، حسن فتحی، احمدرضا درویش، لوریس چکناواریان، محمد سریر، رضا بابک، آهو خردمند، حسن پورشیرازی، محمود کلاری، جواد طوسی، طناز طباطبایی، فریدون جیرانی، علیرضا داوودنژاد، محمدعلی سجادی، حمید لبخنده، علی نصیریان، امیر جعفری، فرشته طاهرپور، جهانگیر کوثری، هوشنگ گلمکانی، نوید محمدزاده، پانته‌آ پناهی‌ها، علیرضا خمسه، همایون ارشادی، جواد مجابی، شمس لنگرودی، امیر آقایی و حجت‌الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از جمله هنرمندان و چهره‌های حاضر در نهمین شب انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران بودند.