نرخ تورم روستایی مهرماه ۱۲.۷ درصد اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مركز آمار ايران، گزارش شاخص قيمت كالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي روستايي كشور در مهر ماه سال ۹۴ را منتشر کرد.
شاخص كل (بر مبناي۱۰۰=۱۳۹۰) در مهر ماه سال ۱۳۹۴ عدد ۲۲۷.۲ را نشان ميدهد كه نسبت به ماه قبل ۰.۱ درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۱۰.۳ درصد ميباشد که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (۱۱.۱ درصد) كاهش یافته است. درصد تغييرات شاخص كل در دوازده ماه منتهي به مهر ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم روستايي) ۱۲.۷ درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به شهریورماه ۱۳۹۴ (۱۲.۹ درصد) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده «خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات» در اين ماه به رقم ۲۴۵.۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد کاهش نشان ميدهد. شاخص گروه اصلي «خوراكيها» در ماه مورد بررسي به عدد ۲۴۲.۱ رسيد كه نسبت به ماه قبل ۱.۴ درصد کاهش نشان ميدهد. شاخص گروه اصلي «خوراكيها» نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۷ درصد افزايش نشان ميدهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه ۱۱.۶ درصد است. شاخص گروه عمده "خوراكيها، آشاميدنيها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل ۹.۳ درصد افزايش نشان ميدهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به مهر ماه ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به شهریورماه ۱۳۹۴ ( ۱۰.۸درصد) افزایش يافته است.
شاخص گروه عمده «كالاهاي غير خوراكي و خدمات» در مهر ماه ۱۳۹۴ به رقم ۲۱۵.۱ رسيد كه ۱.۲ درصد نسبت به ماه قبل افزايش نشان ميدهد. ميزان افزايش شاخص گروه عمده "كالاهاي غيرخوراكي و خدمات" نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱.۱ درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به مهر ماه سال ۱۳۹۴ نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه ۱۴.۱ درصد است كه نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به شهریورماه ۱۳۹۴ ( ۱۴.۶ درصد) كاهش يافته است.
