۱۲ آبان ۱۳۹۴، ۱۴:۵۱

زمان برنامه‌های نهاد کتابخانه‌ها برای هفته کتاب اعلام شد

زمان برگزاری برنامه‌های نهاد کتابخانه های عمومی کشور برای گراميداشت روز «كتاب، كتابخوانی و كتابدار» اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، برنامه‌های نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور به مناسبت گراميداشت روز «كتاب، كتابخوانی و كتابدار» از بيستم آبان تا دوم آذرماه برگزار می شود.

پس از تشكيل سه جلسه از سوی شورای سياستگذاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه برگزاری چندين جلسه توسط شورای برنامه‌ريزی و همچنين برگزاری جلسات در ادارات كل استان‌ها، برنامه‌های متنوع فرهنگی به مناسبت گراميداشت روز «كتاب، كتابخوانی و كتابدار» تدوين شده است كه از بيستم آبان تا دوم آذر در سراسر كشور برگزار خواهد شد.

تكريم مقام كتابداران و ترويج گفتمان كتابخوانی، انتخاب كتابدار و كتابخانه برتر از جمله برنامه‌های نهاد کتابخانه ها به مناسبت اين ايام است كه جزئیات آن در نشست خبری این موضوع که هفته آینده برگزار می شود، تشریح خواهد شد.

