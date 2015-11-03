به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، برنامه‌های نهاد كتابخانه‌های عمومی كشور به مناسبت گراميداشت روز «كتاب، كتابخوانی و كتابدار» از بيستم آبان تا دوم آذرماه برگزار می شود.

پس از تشكيل سه جلسه از سوی شورای سياستگذاری نهاد کتابخانه های عمومی کشور به همراه برگزاری چندين جلسه توسط شورای برنامه‌ريزی و همچنين برگزاری جلسات در ادارات كل استان‌ها، برنامه‌های متنوع فرهنگی به مناسبت گراميداشت روز «كتاب، كتابخوانی و كتابدار» تدوين شده است كه از بيستم آبان تا دوم آذر در سراسر كشور برگزار خواهد شد.

تكريم مقام كتابداران و ترويج گفتمان كتابخوانی، انتخاب كتابدار و كتابخانه برتر از جمله برنامه‌های نهاد کتابخانه ها به مناسبت اين ايام است كه جزئیات آن در نشست خبری این موضوع که هفته آینده برگزار می شود، تشریح خواهد شد.