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۱۶ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۳۵

تجلیل از کیت بلانشت برای یک عمر کار هنری در «پالم اسپرینگز»

تجلیل از کیت بلانشت برای یک عمر کار هنری در «پالم اسپرینگز»

کیت بلانشت بازیگر «کارول» و «حقیقت» جایزه یک عمر دستاورد هنری دیزرت پالم را دریافت می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، در بیست و هفتمین مراسم جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز  از کیت بلانشت تجلیل می‌شود.

این جایزه دوم ژانویه ۲۰۱۶ به بلانشت اهدا می شود.

هارولد ماتسنر رییس فستیوال در این باره گفت: کیت بلانشت یکی از برجسته‌ترین بازیگران امروز است که در عین حال بیشترین جوایز را نیز دریافت کرده است. او برای ارایه نمایش‌هایی استثنایی در طول دوران بازیگری‌اش، برای بازی در نقش کاترین هپبورن در فیلم «هوانورد» و فیلم «یاسمین غمگین» وودی آلن، جایزه اسکار را دریافت کرده است.

وی افزود: او در جدیدترین فیلم‌هایش «کارول» و «حقیقت» زندگی دو شخصیت متفاوت را ارایه کرده که هر دو ارزش دریافت جایزه را دارند. برای ما افتخاری است که جایزه دیزرت پالم این دوره را به کیت بلانشت اهدا کنیم.

جولین مور، ساندرا بولاک، ناتالی پورتمن، هلی بری، ماریون کوتیار، آن هاتاوی، شارلیز ترون، نائومی واتس و میشل ویلیامز دیگر بازیگران زنی هستند که پیش از این با اهدای این جایزه از آنها تقدیر شده است.

جشنواره بین‌المللی فیلم پالم اسپرینگز از اول تا ۱۱ ژانویه برگزار می‌شود.  

کد مطلب 2959383

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