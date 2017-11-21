به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، گری اولدمن جایزه دستاورد دیزرت پالم را برای نقش آفرینی‌اش در فیلم «تاریک‌ترین ساعت» دریافت می‌کند.

این جایزه در بیست و نهمین جشنواره فیلم پالم اسپرینگز و در جشن جوایز فیلم که هر سال برگزار می‌شود به این بازیگر اهدا می‌شود.

این جشن ۲ ژانویه به میزبانی مری هارت برگزار می‌شود. جشنواره امسال از ۴ تا ۱۵ ژانویه ۲۰۱۸ دایر خواهد بود.

هارولد متسنر رییس جشنواره از اولدمن به عنوان یکی از پرقدرت‌ترین بازیگران روی صحنه یاد کرد و گفت: او پرقدرت‌ترین اجرا را امسال با تصویر کردن چهره چرچیل جلوی دوربین شکل داد. در این بیانیه آمده است: او با تصویرکردن چهره رهبر بریتانیا در جریان جنگ جهانی دوم با بهترین نقدهای سینمایی سال روبه‌رو شده‌است.

«تاریک‌ترین ساعت» داستان واقعی وینستون چرچیل در جریان نخستین هفته‌های حضورش در دفتر نخست وزیری بریتانیا در روزهای اولیه جنگ دوم جهانی را روایت می‌کند. آنتونی مک‌کارتن نویسنده فیلمنامه فیلم و جو رایت کارگردان آن است.

کریستین اسکات تامس، لیلی جیمز، استیون دیلان، رونالد پیکاپ و بن مندلسون دیگر بازیگران فیلم هستند.

اولدمن سال ۲۰۱۲ جایزه ستاره بین‌المللی را از همین جشنواره دریافت کرده‌بود.

کیسی افلک، جف بریجز، بردلی کوپر، دنیل دی-لوییس، کالین فرث، متیو مک‌کانهی، شان پن، برد پیت و ادی ردمین از دیگر بازیگرانی هستند که جایزه دیزرت پالم را دریافت کرده‌اند.