توزیع ۳۱ میلیون لیتر نفت سفید در روستاهای زنجان

علی‌اصغر عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طی هفت ماه سال جاری شرکت نفت در روستاهایی که در استان زنجان فاقد گاز طبیعی هستند بیش از ۳۱ میلیون لیتر نفت سفید بین روستاییان توزیع کرده است.

وی اظهار کرد: تا پایان مهرماه سال جاری یک‌میلیون و ۴۲ هزار لیتر نفت سفید و بیش از ۱۳۰ هزار لیتر هم نفت گاز در مدارس روستاهای استان زنجان توزیع‌شده است.

مدیرعامل شرکت نفت و پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان گفت: با سرد شدن هوا تعداد کالابرگ‌ها هم افزایش می یابد. روستاهایی که هنوز گازرسانی نشده است از نفت سفید غافل نشوند و حتما کالابرگ نفت سفید دریافت کنند.

مدیرعامل شرکت نفت و پخش فرآورده‌های نفتی استان زنجان تصریح کرد: در استان زنجان ۵۶ هزار خانوار روستایی وجود دارد که از این تعداد بیش از ۱۶ هزار نفر از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند و مابقی از نفت سفید استفاده می‌کنند.