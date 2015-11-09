به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد ظریف در همایش سفرا و استانداران که صبح امروز در وزارت کشور در حال برگزاری است، گفت: ما امروز در یک شرایط بسیار جدی و خطرناکی قرار داریم که خطر فرقهگرایی و افراطگرایی بیحساب و کتاب و بی حد و مرز است.
وی این سیاستها را ناشی از سیاستهای غلط، کوتاهبینانه و افراطگرایانه در عرصه بینالمللی دانست و افزود: گروههایی با نام اسلام در منطقه ما حضور دارند که جوانان و نوجوانان این منطقه را دچار یک تنش فکری و یک نابسامانی اعتقادی کردهاند.
وی با اشاره به عملیات انتحاری جوانان عضو گروههای افراطی و تصاویر زننده منتشر شده از بعضی از این گروهها خاطرنشان کرد: این اقدامات هیچ منطق قابل قبولی ندارد و در منطقه ما با رشد روزافزون این اقدامات مواجه هستیم که یک خطر امنیتی برای کل جهان است.
همسایگان ما افراط را به عنوان یک برگ بازی میدانند نه یک خطر
وزیر امور خارجه کشورمان با بیان اینکه برخی از همسایگان ما افراط را به عنوان یک برگ بازی میدانند و نه یک خطر، گفت: تا زمانی که این وضعیت برای همسایگان ما روشن نشده باشد که افراط برای هیچکس سرمایه نیست و نمیتوانیم به عنوان ابزار بازی از آن بهره بریم، همچنان شاهد گروههای تکفیری خواهیم بود.
ظریف با اشاره به وجود چنین خطراتی در اطراف ایران، همفکری استانداران و سفرا را یک ضرورت دانست و گفت: باید بررسی کنیم که چگونه میتوانیم با این خطر مبارزه کنیم و مانع از رشد آن شویم.
وی همچنین نحوه بهرهبرداری از فرصت ایجاد شده پس از تصویب برجام را مهم ارزیابی کرد و گفت: ما نگران این هستیم که شرایط پسابرجام چگونه میتواند به نفع مردم کشور، نظام و انقلاب ما باشد.
وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به تاکیدات رهبری در خصوص خطر نفوذ و سوءاستفاده بدخواهان از فرصت برجام گفت: فضای پسابرجام یک فرصت برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایجاد کرده و اگر هوشمند نباشیم و برنامهریزی نکنیم، دشمن از این فرصت بهره میبرد.
وی ادامه داد: ما نیازمند برنامهریزی با همدلی و همزبانی هستیم و با توجه به اینکه رهبر معظم انقلاب امسال را سال «همدلی و همزبانی» دانستهاند، اگر برنامهریزی نکنیم، با خطرات جدی مواجه خواهیم شد.
ظریف با اشاره به بحثها و اختلافنظرهای داخلی در خصوص برجام، گفت: این بحثها و توجه به آنها باعث میشود بدخواهان مردم فرصتی داشته باشند که از پسابرجام بهره ببرند و ما همچنان اندر خم یک کوچه باشیم.
وزیر امور خارجه کشورمان افزود: امروز در منطقه ما بدخواهان جمهوری اسلامی، رژیم صهیونیستی و تروریستهای آمریکایی و همچنین دوستان ما در منطقه که دچار دستپاچگی شدهاند، طراحی میکنند که چگونه مانع از این شوند. در طول چندین دهه سرمایهگزاری درازمدتی را علیه جمهوری اسلامی انجام داده و تلاش کردهاند یک چهره امنیتی در دنیا از ایران ارائه دهند.
وی تاکید کرد: من بارها گفتهام که برجام هر چه بود سپری شد و شما میتوانید با یک دید بدبینانه و بدون توجه به ظرف زمانی که در آن قرار داشتهایم، به آن نگاه کنید چرا که بعضیها فراموش میکنند ما در چه شرایطی بودیم. فروش نفت ما از دو و نیم میلیون بشکه ظرف دو سال به ۹۰۰ هزار بشکه رسیده بود و همان ابزاری که توانست ظرف چند ماه فروش نفت ایران را کاهش دهد، در صدد این بود که فروش نفت ایران را به صفر برساند.
ظریف ادامه داد: ما بدون اینکه امتیازی به طرف مقابل بدهیم، اگر توافقی حاصل نمیشد امروز با صادرات نفتی صفر مواجه بودیم. بعضیها به این واقعیت توجه نمیکنند که از سال ۹۰ رشد نزولی اقتصادی را طی کردیم و به رشد منفی شش درصد رسیدیم.
وی تصریح کرد: اگر با دید بدبینانه به برجام نگاه کنیم، شاید نمره پنج بدهیم و اگر هم با توجه به شرایط امروز کشور به برجام نگاه کنیم، ممکن است نمره ۹۵ بدهید. چه برجام را پنج بگیریم و چه ۹۵، حال باید از آن استفاده کنیم و اگر دچار دعوا شدیم چه نمره آن پنج است و چه ۹۵ هیچ چیز گیرمان نمیآید و نمیتوانیم حتی در حد صفر نیز از آن استفاده کنیم؛ لذا به طرفداران دولت و تعامل پیشنهاد میکنم این بحث را تمام کنند. ما بر اساس تلاش جمعی، برای اجماع ملی باید پیش برویم.
وزیر امور خارجه کشورمان همچنین با اشاره به نفوذ گفت: نفوذ را مقام معظم رهبری مطرح کردند، ما هم نگران نفوذ هستیم لذا وزارت خارجه همه راههای نفوذ را مد نظر دارد اما بهترین راه مقابله با نفوذ و بهترین راه برای اینکه بتوانیم مقابله کنیم، این است که ابتکار عمل داشته باشیم.
وی افزود: حرکت واکنشی، حرکتی است که لاجرم امتیاز بیشتری را به طرف مقابل میدهد، لذا زمان آن است که به فکر برنامهریزی و ابتکار عمل برای استفاده از برجام باشیم.
ظریف با بیان اینکه نوع مسئولیت ما در وزارت خارجه ایجاب کرده است که خیلی در حوزه توسعه و اقتصاد تخصص نداشته باشیم، گفت: استانداران که مسئولیت توسعه استان خود را بر عهده دارند، باید ما را راهنمایی کنند که چه امکاناتی دارند که ما میتوانیم از آن استفاده کنیم و یا چه نیازهایی دارند که ما میتوانیم به آنها کمک کنیم.
وزیر امور خارجه کشورمان تاکید کرد: ارتباط بین استانها و نمایندگیها برای تامین استانها و استفاده از امکاناتی که دارند، ضروری است.
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