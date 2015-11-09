به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی در نشست مشترک استانداران با مسئولان نمایندگی ایران در خارج از کشور، رفع تنش با همسایگان را یکی از شاخصههای دیپلماسی موفق دانست و گفت: این دیپلماسی میتواند با مولفههایی همچون همکاریهای منطقهای، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط باشد.
وی تاکید کرد: کشور ایران دارای ظرفیتهای زیادی است که باید از این ظرفیتها استفاده کرد.
قشقاوی افزود: استاندار اصفهان طرحی را مطرح کرده که شورای روابط خارجی در هر استان به ریاست استاندار و دبیری رئیس نمایندگی وزارت خارجه در آن استان تشکیل شود تا مجموعه پتانسیل موجود در استان معرفی و در زمینه جذب سرمایهگذار و گردشگر اقدام لازم انجام شود.
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه گفت: مشکل اصلی این است که قدرت استانداران واقعی نیست هر چند که رئیس شورای برنامهریزی و نماینده عالی دولت در استانها هستند، اما قدرت لازم را ندارند. به عنوان مثال در مرزها هر ارگانی میگوید وظیفه ذاتی خود را دارد.
قشقاوی تاکید کرد: باید یک نفر در استانها حرف اول و آخر را بزند تا سرمایهگذار نیز تکلیف خود را بداند.
وی ادامه داد: ما باید تا پایان برنامه ششم ۲۵ میلیون توریست داشته باشیم، اما امسال پنج میلیون و ۲۰۰ هزار توریست داشتهایم که اگر فاصله بروکراسی را کم کنیم، میتوان این امر را محقق کرد.
معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه خطاب به سفرا گفت: سفرا باید تجربه دیگر کشورها را به کشور منتقل کنند.
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