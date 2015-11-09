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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۰:۵۳

قشقاوی در همایش سفرا و استانداران:

بروکراسی، دشمن سرمایه‌گذاری و عدم جذب توریست است

بروکراسی، دشمن سرمایه‌گذاری و عدم جذب توریست است

معاون کنسولی و پارلمانی وزیرخارجه با بیان اینکه بروکراسی دشمن سرمایه‌گذاری و عدم جذب توریست است گفت:باید طبق برنامه ششم ۲۵ میلیون توریست داشته باشیم اما امسال پنج میلیون و ۲۰۰ هزار توریست داشته ایم.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قشقاوی در نشست مشترک استانداران با مسئولان نمایندگی ایران در خارج از کشور، رفع تنش با همسایگان را یکی از شاخصه‌های دیپلماسی موفق دانست و گفت: این دیپلماسی می‌تواند با مولفه‌هایی همچون همکاری‌های منطقه‌ای، اقتصادی و فرهنگی در ارتباط باشد.

وی تاکید کرد: کشور ایران دارای ظرفیت‌های زیادی است که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

قشقاوی افزود: استاندار اصفهان طرحی را مطرح کرده که شورای روابط خارجی در هر استان به ریاست استاندار و دبیری رئیس نمایندگی وزارت خارجه در آن استان تشکیل شود تا مجموعه پتانسیل موجود در استان معرفی و در زمینه جذب سرمایه‌گذار و گردشگر اقدام لازم انجام شود.

معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه  گفت: مشکل اصلی این است که قدرت استانداران واقعی نیست هر چند که رئیس شورای برنامه‌ریزی و نماینده عالی دولت در استان‌ها هستند، اما قدرت لازم را ندارند. به عنوان مثال در مرزها هر ارگانی می‌گوید وظیفه ذاتی خود را دارد.

قشقاوی تاکید کرد: باید یک نفر در استان‌ها حرف اول و آخر را بزند تا سرمایه‌گذار نیز تکلیف خود را بداند.

وی ادامه داد: ما باید تا پایان برنامه ششم ۲۵ میلیون توریست داشته باشیم، اما امسال پنج میلیون و ۲۰۰ هزار توریست داشته‌ایم که اگر فاصله بروکراسی را کم کنیم، می‌توان این امر را محقق کرد.

معاون کنسولی و امور مجلس وزیر امور خارجه خطاب به سفرا گفت: سفرا باید تجربه دیگر کشورها را به کشور منتقل کنند.

کد مطلب 2961374

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