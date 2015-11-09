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۱۸ آبان ۱۳۹۴، ۱۱:۲۶

حزب حاکم میانمار به شکست در انتخابات پارلمانی اعتراف کرد

حزب حاکم میانمار به شکست در انتخابات پارلمانی اعتراف کرد

کار شمارش آراء انتخابات پارلمانی میانمار هنوز خاتمه نیافته است اما با این حال رهبر حزب حاکم پیشاپیش به شکست خود اعتراف و از تصمیم نهایی مردم حمایت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، «هاتای او» رئیس حزب حاکم «همبستگی و توسعه وحدت» میانمار با پذیرش شکست در انتخابات پارلمانی که دیروز یکشنبه برگزار شد، از تصمیم خود برای احترام به رای مردم سخن گفت.

وی ضمن اعتراف به پیروزی حزب اپوزیسیون «لیگ ملی برای دموکراسی» به رهبری «آنگ سان سوچی» مدعی شد که برای کشف و رفع علل شکست حزب متبوع خود تلاش خواهد کرد.

ناگفته نماد که حزب لیگ ملی برای دموکراسی تا به این جای کار ۷۰ درصد آراء شمارش شده را از آن خود کرده و انتظار می رود که تا زمان اعلام نتیجه نهایی این رقم به ۸۰ درصد نیز برسد حال آنکه این حزب تنها به ۶۷ درصد از کل آراء برای پیروزی احتیاج دارد.

ادعا می شود که انتخابات پارلمانی که امسال (۲۰۱۵) برای اولین بار با حضور ناظرین بین المللی برگزار شد، آزادترین انتخابات طی ۲۵ سال اخیر در کشور میانمار بوده است. این در حالی است که بیشتر اعضای اقلیت مسلمان «روهینگیا» نه تنها از حق رای در این کشور برخوردار نیستند بلکه به لحاظ کیفی در نازلترین وضعیت معیشتی به سر برده و همواره از سوی دولت بودایی حاکم مورد ارعاب و تحقیر قرار می گیرند.        

کد مطلب 2961425
مریم خرمایی

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