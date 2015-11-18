«پیشوا» یکی از مراکز مهم تولید گوشت قرمز در استان تهران

خبرگزاری مهر-گروه استانها: شهرستان پیشوا را باید یکی از مراکز مهم و تأثیرگذار در حوزه محصولات دامی و کشاورزی استان تهران دانست.
بر اساس آخرین آمارها در شهرستان پیشوا، سالیانه بیش از هشت هزار تن گوشت قرمز تولید و روانه بازار میشود که علاوه بر تأمین نیاز منطقه، بخشی از نیاز پایتخت را نیز پاسخ میدهد.
وجود بیش از ۵۳ هزار رأس دام سبک و ۴۶ هزار رأس دام سنگین، ظرفیت بسیار قابلتوجهی را در حوزه دامی در شهرستان پیشوا پدیدآورده و علمی شدن پرورش دام در برخی مراکز دامپروری شهرستان پیشوا، موفقیت این حوزه را بیش از گذشته کرده است.
موفقیت شهرستان پیشوا در حوزه دامپروری، طی سالهای اخیر بارها توسط مسئولان ارشد کشوری و برخی وزیران مورد تأکید قرارگرفته است.
حضور سرمایهگذاران و فعالان اقتصادی جدید در حوزه دامپروری، علمی شدن واحدهای دامپروری، حمایتهای گستردهتر دولت و مسئولان از فعالان حوزه دام، میتواند نام پیشوا را بیش از گذشته در صنعت پرورش دام معرفی کند.
پیشوا یکی از مراکز مهم تولید گوشت قرمز استان تهران
حسن تاجیک از فعالان حوزه دام در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان پیشوا یکی از قطبهای مهم تولید گوشت قرمز و مواد پروتئینی در استان تهران است.
وی افزود: صدها واحد دامداری در شهرستان پیشوا مشغول به فعالیت هستند که علاوه بر تأمین نیازهای مردم منطقه، بخشی از تولیدات خود را به سایر نقاط ارسال میکنند.
تاجیک ادامه داد: شهرستان پیشوا از پتانسیل بالایی در حوزه دامپروری برخوردار است و در صورت فراهم شدن امکانات و حمایت ویژه از دامپروران، امکان صادرات محصولات دامی این شهرستان وجود دارد.
وی اضافه کرد: امروز برخی از مراکز دامپروری در شهرستان پیشوا با بهکارگیری شیوههای مدرن و علمی، توانستهاند در کشور خوش بدرخشند که این امر توجه مسئولان به پیشوا را بیش از گذشته میکند.
تاجیک عنوان کرد: موفقیت برخی مراکز دامپروری در شهرستان پیشوا سبب شده تا در چندین نوبت، مسئولان کشوری بهمنظور بازدید از این مراکز به پیشوا سفر کنند.
پیشوا دارای مراکز نمونه دامپروری است
عباس ملکوتی خواه فرماندار شهرستان پیشوا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای ویژه در حوزه دامپروری شهرستان پیشوا اظهار داشت: شهرستان پیشوا دارای مراکز نمونه در حوزه کشاورزی و دامپروری است.
وی افزود: برخی از مراکز دامپروری و کشاورزی شهرستان پیشوا در چندین نوبت مورد بازدید مسئولان و مدیران ارشد کشوری قرارگرفته است که این امر پتانسیل و ظرفیتهای عظیم این شهرستان را نشان میدهد.
ملکوتی خواه ادامه داد: فعالیت کشاورزان و دامپروران شهرستان پیشوا که در راستای اقتصاد مقاومتی و گسترش فعالیتهای تولیدی در حال تلاش هستند، شایسته تقدیر و سپاس است.
فرماندار شهرستان پیشوا اضافه کرد: شهرستان پیشوا در حوزه تولید محصولات دامی نظیر گوشت قرمز و لبنیات جایگاه مناسبی را در استان تهران دارد که این موضوع حائز اهمیت و توجه است.
وی عنوان کرد: تلاش دولت و مجموعه مدیران شهرستان پیشوا، استفاده از حداکثر ظرفیتها و امکانات موجود در حوزه کشاورزی و دامی این شهرستان است.
ملکوتی خواه گفت: محصولات دامی تولیدشده توسط دامپروران پیشوایی علاوه بر تأمین نیازهای منطقه به سایر نقاط برای تأمین بخشی از نیازها ارسال میشود.
فرماندار پیشوا یادآور شد: امروز شهرستان پیشوا یکی از مناطق مهم تأمین گوشت قرمز در استان تهران محسوب میشود که توانایی و ظرفیت بالایی را در خود مشاهده میکند.
فعالیت حدود هزار دامداری در پیشوا
محمد عرب رییس جهاد کشاورزی شهرستان پیشوا نیز در این زمینه اظهار داشت: شهرستان پیشوا در حوزه تولید دام و محصولات دامی به موفقیتهای خوبی رسیده است.
وی افزود: بر اساس آمارها، حدود هزار دامداری در شهرستان پیشوا وجود دارد که تلاش میشود تا با بهرهگیری از امکانات و ظرفیتهای مختلف، زمینه گسترش تولید محصولات دامی در این منطقه فراهم شود.
خبرنگار:محمدرضا حیدری
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