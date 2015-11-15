کشف راز نجات آبزیان کوچک پس از انقراض بزرگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالعه جدیدی توسط دانشمندان صورت گرفته که در آن به بررسی این نکته پرداخته شده است که چرا بسیاری از جانوران از جمله آبزیان طی میلیونها سال پس از انقراض نسل بزرگی که حدود ۳۶۰ میلیون سال پیش روی داد، به طرز چشمگیری شروع به کوچکتر شدن کردند.

به عقیده دانشمندان انقراض نسل مهمی که از آن به Hangenberg یاد می شود تأثیر بسزایی بر تغییر و تحول طولانی مدت در زمین و جمعیت بزرگ جانوران مهره دار داشته است.

این مطالعه نشان می دهد ماهی های کوچک و توانمند در زاد و ولد در مقایسه با گونه های بزرگتر آمادگی بیشتری برای تطبیق خود با دگرگونی های عظیم زمین پس از انقراض نسل Hangenberg داشته اند و همین مسأله موجب شده تا آنها بتوانند نسل خود را به طرز چشمیگری حفظ کنند.

دلیل اصلی بروز تغییرات عمده در جثه جانوران به خصوص آبزیان در گذر زمان همواره محل بحثهای جدی میان دانشمندان زیست شناس و دیرینه شناسان بوده است.

در جریان انقراض نسلی که ۳۶۰ میلیون سال پیش روی داد و از آن به عنوان یکی از بدترین انقراض نسلهای تاریخ زمین یاد می شود تقریبا ۹۶ درصد از گونه های جانوری زمین از بین رفتند. با این حال جانوران کوچکتر از جمله آبزیان این شانس را داشتند که به لطف توانایی چشمگیر در زاد و ولد سریعتر، نسل خود را از نابودی کامل حفظ کنند و در نتیجه توانستند جمعیت خود را در آبهای سراسر زمین افزایش دهند.

این مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه مین آمریکا انجام شده گویای آن است که تا پیش از این انقراض نسل بزرگ، گونه های جانوری غول پیکر حاکم بر زمین بوده اند اما تا ۴۰ میلیون سال پس از این حادثه این جانوران ریزجثه بودند که توانستند نسل خود را حفظ کنند.