تصادفات رانندگی باید مسئله اجتماعی شود

به گزارش خبرنگار مهر عباس آخوندی در مراسم یادمان قربانیان سوانح رانندگی که به مناسبت روز جهانی قربانیان سوانح رانندگی برگزار شد، با بیان اینکه امروز روزی به یادماندنی بود، چراکه معتقدم مسائل واقعی جامعه را باید دید و برای راه حل آن از جامعه کمک گرفت، اظهارداشت: اگر مسئله ای را اجتماعی و به مساله روز جامعه تبدیل کنیم، آن را می توان حل کرد.

آخوندی با اشاره به اینکه اگر مسئله ای به صورت اداری و بروکراتیک حل شود، در آن شکست می‌خوریم، گفت: به دلیل هیجانات مسائل سیاسی، مسائلی در سطح جامعه مطرح می شود که به نحوی ریشه در سیاست داشته باشد با وجود اینکه ما هر روز با مسائل اجتماعی روبرو هستیم.

وی با اشاره به اینکه جمعیت شهری جامعه ایران در ۳۰ سال گذشته به صورت قدر مطلق سه برابر شده است، افزود: تعداد خودروها در ۳۰ سال گذشته ۱۲ برابر شده است، بنابراین مسائل شهرنشینی زندگی صنعتی و میزان خودروها یک مسئله واقعی اجتماعی است که نمی‌توان از آن چشم پوشی کرد.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اما می بینیم که این موضوع مهم در سطح رسانه ها درصد کمی را به خود اختصاص می دهد و نسبت بزرگ مساله دیده نمی شود.

آخوندی با تاکید بر اینکه باید مدیریت جاده‌ها را جدی بگیریم، اظهار داشت: موضوع سیستم‌های IT جاده بسیار مهم است که هم اکنون در کل کشور ۶۵۰ دوربین داریم و قرارداد نصب یکهزار و ۸۸۰ دوربین دیگر را بسته ایم.

وی با بیان اینکه یک سوم از این دوربین‌ها امسال نصب می شود، گفت: امیدواریم تا پایان سال تعداد دوربین‌های نظارت تصویری به ۲۴۰۰ دوربین برسد.

وزیر راه و شهرسازی با اعلام اینکه روند قربانیان سوانح کاهشی بوده است ،اظهار داشت: ما از ۲۵ هزار کشته در جاده ها به ۱۶ هزار کشته رسیده ایم.

آخوندی با بیان اینکه اگر شخصیت‌های تاثیرگذار درگیر این مساله شوند، این موضوع تاثیر بیشتری را خواهد گذاشت، گفت: تمام اطلاعاتی که در حوزه مدیریت داریم، برای تمام مردم است و اختصاصی وزارت راه نیست، بنابراین تمام اطلاعات را در اختیار همه مردم قرار می دهیم.