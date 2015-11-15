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۲۴ آبان ۱۳۹۴، ۱۷:۵۳

گفتگوی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در اجلاس جی ۲۰

گفتگوی رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در اجلاس جی ۲۰

رؤسای جمهور روسیه و آمریکا پیش از مراسم عکس یادگاری سران کشورهای عضو گروه بیست با یکدیگر به گفتگو پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا پیش از عکس یادگاری از سران کشورهای جی ۲۰، با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند.

خبرنگار خبرگزاری ریانووستی در این باره اعلام کرد: «باراک اوباما» و «ولادیمیر پوتین» رؤسای جمهور روسیه و آمریکا پیش از مراسم عکس یادگاری نشست سران کشورهای عضو گروه بیست (جی ۲۰) با یکدیگر دست داده و سپس به گفتگو پرداختند.

کرملین روز شنبه برنامه رئیس جمهور روسیه را اعلام کرده و خاطر نشان کرده بود که پوتین برنامه ای برای دیدار با اوباما در این اجلاس ندارد اما نمی توان بطور کلی امکان این دیدار را رد کرد. 

هر چند پوتین و اوباما اخیرا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل با یکدیگر دیدار کرده اند اما با این وجود تنش های میان روسیه و آمریکا همچنان ادامه دارد.

لازم به ذکر است نمایندگانی از ۲۰ کشور جهان از جمله ایران روز گذشته در شهر «وین» اتریش جمع شدند تا راهی برای پایان دادن به بحران ۵ ساله سوریه بیابند؛ بحرانی که تا کنون حدود هزاران کشته در پی داشته و تعداد کثیری را آواره اروپا کرده است.

کد مطلب 2967864

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