شطرنجی بودن ساختار خیابان ها دلیل اصلی تصادفات موتورسواران دزفول

به گزارش خبرنگار مهر، سرگرد تورج کردعلیوند ظهر امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه در خصوص آغاز به کار کمپین آموزشی کاهش حادثه در موتورسواران دزفول با عنوان " کمپین آموزشی تک سواران جنوب" اظهار کرد: در ایران از میان حوادث غیرطبیعی، حوادث ترافیکی عامل اول مرگ و میر هستند به گونه ای که مطابق با آمارهایی که سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۳ اعلام کرده کشور ما در بحث حوادث ترافیکی رتبه پنجم را دارد.

وی با بیان اینکه در بین عوامل طبیعی و غیرطبیعی منجر به مرگ پس از عوارض قلبی، حوادث ترافیکی رتبه دوم را در کشور دارند، افزود: اما در بحث مرگ و میرهای ناشی از عوامل غیر طبیعی، حوادث ترافیکی رتبه اول را در کشور دارند.

رئیس اداره راهنمایی و رانندگی دزفول با اشاره به اینکه کشور ایران از نظر ساختار ترافیکی، جمعیت و تعداد وسایل نقلیه همانند دو کشور آلمان و ترکیه است، عنوان کرد: اما متاسفانه آمار مرگ و میر ناشی از حوادث ترافیکی در ایران نسبت به این دو کشور پنج برابر است، بنابراین نیاز است که تغییرات عمده ای در رفتارهای ترافیکی و ساختار وسایل نقلیه کشور صورت بگیرد تا به آمار استاندارد این دو کشور نزدیک شویم.

نقش زیاد عامل انسانی در وقوع حوادث رانندگی

کردعلیوند با بیان اینکه در وقوع تصادف ۵ عامل تاثیر مستقیم دارند، گفت: از میان این پنج عامل، عامل انسانی بیشترین نقش را در زمینه ایجاد این حوادث دارد به گونه ای که مطابق با تحقیقات در ۵۷ درصد این حوادث عامل انسانی به صورت مستقیم نقش دارد و در ۹۳ درصد حوادث رانندگی نیز عامل انسانی با سایر عوامل مشترک است.

وی افزود: دومین عامل در وقوع حوادث ترافیکی عوامل محیطی و جوی است، ضمن اینکه سومین عامل نیز مربوط به عامل سازمانی از قبیل شرایط صدور گواهینامه، میزان و نحوه آموزش است.

آغاز به کار کمپین آموزشی تک سواران جنوب

کردعلیوند به آغاز به کار کمپین آموزشی کاهش حوادث در موتور سوران دزفول اشاره کرد و گفت: امیدوار هستیم با این طرح که برای اولین بار با مشارکت بسیاری از ارگان ها آغاز شده، بتوانیم اقدامات چشمگیر و نوآورانه ای را در راستای کاهش حوادث موتور سواران شهرستان دزفول که نسبت به شهرهای استان و حتی کشور به لحاظ تعداد و استفاده بیش از اندازه هستند، انجام دهیم.

رئیس پلیس راهور دزفول در ادامه به تشریح ساختار موتور سیکلت پرداخت و گفت: موتور سیکلت وسیله ای با ایمنی ضعیف است که با کوچکترین مانع و تغییر در مسیر حرکتش دچار لغزش و حادثه می شود و همین امر سبب شده تا بیشترین صدمه به سرنشینان آن به دلیل استفاده نکردن از حفاظ وارد و منجر به مرگ و یا معلولیت شود.

ساختار شطرنجی خیابان ها دلیل اصلی تصادف موتورسواران

کردعلیوند عنوان کرد: با توجه به اینکه ساختار هندسی خیابان های دزفول شطرنجی است بنابراین عدم رعایت حق تقدم و برخورد در تقاطع های موجود در سطح شهر مهمترین عامل تصادفات موتور سیکلت ها در دزفول است.

وی اضافه کرد: دومین عامل نیز تخطی از سرعت مطمئنه است ضمن اینکه سومین عامل تصادفات موتورسواران در دزفول نقص سیستم روشنایی موتور سواران به ویژه در هنگام شب است که این اتفاق بیشتر در حاشیه شهر و اطراف زمین های کشاورزی رخ می دهد.

رئیس پلیس راهور دزفول به معضل افزایش پارک موتور سیکلت در پیاده روهای شهر اشاره کرد و گفت: این موتور سواران گویا به هیچ قانونی پایبند نیستند که ما امیدوار هستیم با فرهنگ سازی هایی که صورت می گیرد این پدیده زشت اجتماعی نیز کاهش یابد.

کردعلیوند با بیان اینکه در ایام بارندگی میزان تصادفات مربوط به راکبان موتور سیکلت در دزفول کاهش می یابد، افزود: اما در فصل تابستان و بهار به دلیل استفاده بیش از حد از وسیله نقلیه موتور آمار مذکور افزایش چشمگیری می یابد.