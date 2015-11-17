شکست بهارعرب علت اصلی اوج گیری قدرت داعش است

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمد علی تقوی ظهر سه شنبه در سمینار همگرایی و واگرایی جهان اسلام و با طرح موضوع پایان بهار عربی و ظهور داعش در تالار اجتماعات دانشکده علوم اداری و اقتصادی فردوسی اظهار کرد: داعش جنبشی مذهبی است اما عامل اصلی به وجود آمدن و گسترش آن سیاسی است.

وی با بیان اینکه مهمترین پرسش در زمینه گروه تکفیری داعش چگونگی پیدایش و شکل گیری آن است افزود: نظریه اول داعش را برخواسته از بطن جامعه اهل تسنن و نظریه دیگر آن را ایجاد شده توسط کشورهای غربی به خصوص آمریکا می داند.

تقوی ادامه داد: بسیاری از مردم و حتی سیاست مداران به این نظریات باور دارند اما پاسخ سومی هم می توان به این سوال داد به این معنا که ریشه های جنبش داعش نه در تمدن اسلام و نه محصول توطئه بیگانگان است بلکه ریشه در حوادث سیاسی و شرایط اجتماعی دارد که بخشی از جامعه اهل سنت را تحریک کرده است.

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی ادامه داد: احساس ناکامی و عدم امنیت در کشورهای عرب بخصوص عراق و سوریه باعث گردید داعش بتواند از جوامع اهل سنت سرباز گیزی کند و مهمترین علت این احساس ناکامی شکست بهار عربی است.

وی تصریح کرد: بهار عربی جنبش مسالمت آمیز مردم عرب بود برای از بین بردن رژیم های دیکتاتوری قدیمی چنانچه در کشورهای تونس، مصر، لیبی و یمن حکومت های دیکتاتور سرنگون شدند و سوریه نیز دستخوش جنگ داخلی شد.

تقوی نتیجه نهایی این انقلاب ها را شکست دانست و خاطر نشان کرد: در این کشورها رژیم های سابق تغییر نکردند و یا اینکه عوامل رژیم پیشین برگشتند و تونس تنها کشوری است که بهار عربی در آن به موفقیت رسید.

وی تاکید کرد: ارتباط قابل توجهی میان شکست بهار عربی و اوج گیری قدرت داعش و نیز سرازیر شدن موج نیروهای جوان به سمت آن وجود دارد و اگر بهار عربی کامیاب می شد جهان اسلام شاهد واگرایی کنونی که ناشی از موج عظیم افراط گرایی است نمی بود.

استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: پیدایش داعش و افراط گرایی سیاسی- دینی علل سیاسی دارد و نه معرفتی، دینی و داعش با ترکیب مذهب، ژئوپولتیک، اقتصاد و بسیاری امور دیگر ایدئولوژی ایجاد کرده که جاذبه ای توده ای دارد.

این جنبش حرکتی مذهبی است که از جاذبه سخن پردازی های دینی برای جلب مخاطبان استفاده می کند و اقدامات خود را توجیه دینی می کند اما عامل اصلی پدید آمدن و گسترش آن سیاسی است.