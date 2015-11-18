فتنه خط قرمز نظام اسلامی محسوب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه شنبه سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران با واکنش به تلاش عده ای برای زمینه سازی حضور فتنه گران در عرصه سیاسی اظهار داشت: ما فتنه را خط قرمز نظام اسلامی می دانیم و همواره و در همه شرائط بر خط قرمز بودن فتنه تأکید داریم.

رییس مجمع نمایندگان استان تهران افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز طی سال های اخیر فتنه را خط قرمز نظام اسلامی دانستند.

وی ادامه داد: باید به این نکته توجه داشت که هر کسی که پای فتنه گران را به عرصه سیاسی باز و بستر لازم را برای حضور آنان فراهم کند، جز فتنه محسوب شده و مقصر است.

نقوی حسینی اضافه کرد: حضور فتنه گران با هر نام و عنوان را عبور از خط قرمز نظام و انقلاب دانسته و آنان را به عنوان نیروهای انقلابی قلمداد نمی کنیم.

نماینده مردم ورامین، پیشوا و قرچک در مجلس شورای اسلامی با اشاره به حرکت تاریخی مردم ورامین در محکومیت فتنه سال ۸۸ گفت: مردم ورامین، پیشوا و قرچک در فتنه سال ۸۸ کفن پوشیده و با پای پیاده به سمت بیت مقام معظم رهبری حرکت کردند.