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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۰:۰۶

مدیرعامل توانیر: چند نقطه از شبکه برق هرمزگان هدف حملات دشمن قرار گرفت

مدیرعامل توانیر: چند نقطه از شبکه برق هرمزگان هدف حملات دشمن قرار گرفت

مدیرعامل توانیر گفت: چند نقطه از شبکه برق هرمزگان هدف حملات دشمن قرار گرفت که همکاران در حال ترمیم هستند و خاموشی تا کمتر از یک ساعت رفع می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اله‌داد با اشاره به حملات دشمن تروریست آمریکایی به چند نقطه از شبکه برق در استان هرمزگان، اعلام کرد: در ساعات گذشته چند نقطه از شبکه برق در مناطقی از استان هرمزگان مورد اصابت دشمن قرار گرفته است.

وی افزود: هم‌اکنون چند نقطه در جزیره قشم و سیریک به علت اصابت و تخریب، دچار قطعی برق هستند. همکاران ما با تمام توان برای رفع خاموشی در حال کار هستند و امیدواریم تا کمتر از یک ساعت دیگر، این شبکه‌های آسیب‌دیده ترمیم شوند و برق آن بخش از مشترکان که در این مناطق بی‌برق هستند، وصل شود.

مدیرعامل شرکت توانیر با تأکید بر عزم راسخ همکاران برای رفع سریع خاموشی، گفت: با اطمینان می‌توان گفت که همکاران من با تمام توان و علیرغم سختی‌های کار در این شرایط، عزمشان جزم است که در اسرع وقت، رفع خاموشی را انجام دهند.

کد مطلب 6934864

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