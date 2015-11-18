اجرای طرح «جهاد علمی» برای۱۲ هزار دانش آموز روستایی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، عظیم محبی در حاشیه برگزاری طرح تعالی مدیریت مدرسه که پیش از ظهر امروز چهارشنبه در کرمانشاه برگزار شد، در جمع خبرنگاران اظهار داشت: برنامه طرح تعالی مدرسه از سال گذشته در ۵ هزار و ۹۰۰ مدرسه کشور اجرا شد.

وی ارتقا کیفیت، استاندارد و برنامه‌های مدیریتی را از اهداف این طرح برشمرد و افزود: مدیران مدارس باید برنامه های کیفیت بخشی را در سطح مدارس داشته باشند و در پایان سال نیز ارزیابی عملکرد مدارس در طرح تعالی انجام و نتیجه اعلام خواهد شد همچنانکه سال گذشته به صورت آزمایشی این اقدام انجام شد.

محبی در ادامه افزود: پس از ارزیابی عملکرد مدارس در خصوص اجرای طرح تعالی بر اساس نتایج بدست آمده مدارس در ۴ گروه متعالی، ممتاز، موفق و پویا قرار خواهند گرفت و به مدارسی که در رده متعالی قرار گیرند نشان کیفیت اعطا می شود.

مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش تاکید کگرد: امسال مدارس را در چارچوبی دقیق ارزیابی و در رده بندی مذکور قرار خواهند گرفت و در این راستا هر استان باید برنامه ریزیهای لازم را انجام دهد.

وی بیان کرد: امسال باید طرح تعالی در ۲۴۰ مدرسه استان کرمانشاه برگزار شود که نسبت به سال گذشته افزایش داشته است به طوریکه سال گذشته طرح تعالی در ۸ مدرسه فنی و حرفه ای استان کرمانشاه اجرا شد امسال به ۱۲ عدد ارتقا یافته است.

محبی ادامه داد: در استان کرمانشاه سال گذشته طرح تعالی در ۲۷ مدرسه دوره متوسطه دوم انجام و امسال به ۳۵ مدرسه ارتقا یافته، در متوسطه اول از ۴۴ مدرسه با ۵۳ مدرسه ارتقا یافته و در مدارس ابتدایی نیز از ۵۶ مدرسه در سال گذشته به ۱۴۰ مدرسه در سال جاری رسیده است.

وی با اشاره به تغییر کتب درسی دانش آموزان از ۶ سال گذشته گفت: در این مدت جشنواره‌های متعددی در خصوص تدریس برگزار شد و در مجموع امسال کیفیت آموزشی مدارس سطح کشور در سطح خوبی قرار دارند.

محبی تلاش بیشتر، فراهم نمودن تجهیزات و .. را از عوامل موثر در ارتقا کیفیت خدمات آموزشی در سطح مدارس دانست و گفت: هم اکنون در سراسر کشور تعداد ۲۵۰۰ مدرسه شبانه روزی وجود دارد و ۴۰۰ هزار دانش آموز نیز در این مدارس مشغول به تحصیل اند.

وی با اشاره به کیفیت نه چندان مطلوب در مدارس روستایی به دلیل معلملان غیرمرتبط برای تدریس دروس گفت: طرح جهاد علمی با کمک موسسه آموزشی رزمندگان اسلام در دوره متوسطه اول و دوم در حال اجراست و در نظر داریم تا ۱۲ هزار دانش آموز روستایی در متوسطه اول در طرح جهاد علمی مشمول دریافت خدمات آموزشی در طرح جهاد علمی شوند.

محبی بیان کرد: در دوره متسطه اول نظارت زیادی بر عملکرد معلمان وجود دارد و در این رابطه مصوبه‌ای در خصوص کلاس‌های تست زنی و کمک آموزشی است به طوریکه در دوران دبیرستان و پیش دانشگاهی به دلیل استرس کنکور دانش آموزان از این کلاس‌ها استفاده می‌کنند اما در متوسطه اول نظارت لازم بر این امر وجود دارد.

مدیر کل دفتر آموزش متوسطه دوره اول وزارت آموزش و پرورش افزود: در دبیرستان و پیش دانشگاهی گرفتارآسیب کنکور هستیم و کلاس‌های تست زنی و کمک آموزشی برای دانش آموزان از سوی معلمان برگرزار می شود.

محبی ادامه داد: امسال امیدواریم تعداد مدارس مشمول طرح تعالی به قریب به ۱۲ هزار مدرسه در سال جاری برسد و بر اساس بر نامه ها حدود ۱ میلیون معلم باید در این طرح ها شرکت کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه ۱۰ تا ۲۰ درصد از محتوای کتب درسی باید به استان‌ها اختصاص یابد امسال این مهم انجام نشد و احتمالا سال آینده عملیاتی شود.

محبی گفت: مشکل ما امسال به لحاظ تغییر ساختار تعداد معلمان متوسطه است که در این رابطه تعدادی از معلمان متوسطه دوم برای تدریس در متوسطه اول در نظر گرفته شدند تعدادی نیزبرای تدریس در مقاطع ابتدایی در نظر گرفته شد.