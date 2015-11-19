جشنواره فیلم رشد فرصتی برای توسعه فرهنگ در مدارس است

قنبرعلی خوش آیینه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: چهل و پنجمین جشنواره فیلم رشد همزمان با استانهای تهران، هرمزگان و گیلان از ۲۲ لغایت ۲۹ آبان ماه جاری در خراسان شمالی در حال برگزاری است.

وی افزود: این جشنواره در جهت مسائل تربیتی، اخلاقی و علمی دانش آموزان اجرا می شود که تاکنون نیز استقبال خوبی از سوی دانش آموزان از چهل و چهارمین جشنواره فیلم رشد صورت گرفته است.

خوش آیینه با اشاره به اینکه جشنواره فیلم رشد فرصت مغتنمی در راستای توسعه فرهنگ و آموزش در سطح مدارس است، گفت: نوآوری، افزایش سطح کیفی فیلم‌ها، ایجاد فرصت انگیزه بین دانش آموزان و ... از مهم ترین اهداف برگزاری جشنواره فیلم رشد است.

وی افزود: هنر، در بسترسازی انتقال مفاهیم تجربه و نهادینه ساختن فرهنگ نقش بسزایی ایفا می کند.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش خراسان شمالی تصریح کرد: امروز یکی از توطئه های دشمن تاثیرگزاری از طریق فرهنگ و باورهای مردم است که با تولید محصولاتی سعی در انحراف جوانان از مسیر انقلاب دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم رشد همه ساله از سوی سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش برگزار می‌شود.

خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و ۹۱۷ هزار نفر جمعیت، بیش از ۱۵۹ هزار دانش آموز دارد.