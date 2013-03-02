تعلیم و تربیت در قالب هنر هدف جشنواره رشد است

به گزارش خبرنگار مهر، داوود کنشلو ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه چهل و دومین جشنواره فیلم رشد که در محل فرهنگسرای کودک و نوجوان برگزار شد، جشنواره بین المللی فیلم رشد را از جمله عوامل تاثیر گذار در پیشرفت جامعه دانست و گفت: امروزه هنر و خصوصا فیلم تاثیرات زیادی را در زمینه پیشرفت جوامع داشته است مثلا با استفاده از فیلم می توان عجایب آفرینش را به تمام دنیا نشان داد.

وی افزود: فیلم رشد نام جشنواره‌ای سینمایی است كه هر سال توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش ایران و دفتر تامین رسانه‌های آموزشی این وزارتخانه برگزار می‌شود.

وی با اشاره به سابقه طولانی فیلم رشد در ایران گفت: جشنواره فیلم رشد از سال 42 و با تعداد معدودی فیلم در استان تهران آغاز به کار کرد اما برگزاری آن همزمان با وقوع انقلاب در سال 1357 برای چند سال متوقف شد اما پس از آن سال به سال گسترش پیدا کرده و امتداد دارد و هم اکنون به مرحله بین المللی رسیده است.

ناظر وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اولین دوره جشنواره پس از انقلاب كه دوره پانزدهم این رویداد بود، به مناسبت هفته معلم از 12 اردیبهشت 1364 و به مدت یك هفته در موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد.

وی زمان برگزاری جشنواره کشوری فیلم رشد در استان تهران را 5 تا 12 آبان ماه اعلام کرد و گفت: این جشنواره به صورت کشوری پیش تر و همزمان با دهمین جشنواره دانش آموز در تهران برگزار شد.

وی کیفیت و موضوع فیلم های پخش شده در این جشنواره را خوب ارزیابی کرد و افزود: فرهنگیان و دانش آموزان فیلم های خوبی را ساخته و به این جشنواره ارائه دادند.

کنشلو ادامه داد: در سال های گذشته جشنواره فیلم رشد تنها در چند سینما در تهران برگزار می شد، اما امسال CD فیلم ها تکثیر و در اختیار مدارس نواحی نوزده گانه تهران قرار گرفت که علاوه بر نتایج مثبت موجب صرفه جویی در وقت و هزینه ها شد.

وی گفت: این جشنواره با 44 سال سابقه و 37 دوره برگزاری، قدیمی‌ترین جشنواره فیلم در ایران بوده و به بررسی آثار علمی و آموزشی با نگاه به امور درسی می پردازد.

کنشلو با اشاره به اینکه از دوره بیستم، نام این جشنواره به "جشنواره بین‌المللی فیلم‌های آموزش و تربیتی رشد" تغییر كرد و از دوره بیست و پنجم علاوه بر تهران در مراكز استان‌ها و شهرهای دیگر هم برگزار شد گفت: هدف جشنواره رشد آموزش در قالب هنر و فیلم است و مفاهیم تربیتی را منتقل می کند.

ناظر وزارت آموزش و پرورش در پایان هدف از برگزاری جشنواره های اینچنینی را شناسایی استعداد دانش آموزان علاقمند و شکوفایی توانایی های آنها عنوان کرد.

در ادامه این مراسم مدیرآموزش و پرورش ناحیه یك كرمانشاه هدف از برگزاری جشنواره فیلم رشد را ایجاد نوآوری و خلاقیت در دانش آموزان و كمك به بالابردن سطح علمی و آموزشی آنان دانست.

فردین یاوری نگاه به فیلم رشد را نگاهی متفاوت دانست و افزود: اثرگذاری مستقیم و بالای این جشنواره در روحیه دانش آموزان را دلیل این تفاوت است که باید ایجاد شود.

وی گفت: هنری ماندگار است که تربیت مخاطب را در محتوای خود بگنجاند و هدف خدایی و والا داشته باشد.

یاوری افزود: جشنواره فیلم رشد باید با حساسیت ویژه ای دنبال شود و از طرف آحاد مردم جدی گرفته شود.

رئیس ناحیه یک آموزش و پرورش، در پایان ابراز امیدواری كرد مسوولین مدارس نواحی سه گانه آموزش و پرورش به گونه ای برنامه ریزی كنند تا تمامی دانش آموزان امكان استفاده و بازدید از فیلم های نمایش داده شده در جشنواره را پیدا كنند.

لازم به ذکر است، در این مراسم گروه سرود مدرسه راهنمایی دخترانه بارانیان به اجرای سرود پرداخت.