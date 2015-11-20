تحویل ۱۰۰ فروند هواپیمای سوخو سوپر جت ۱۰۰ به ایران تا ۵ سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، طبق قراردادی بین روسیه و ایران، قرار است ۱۰۰ فروند هواپیمای پیشرفته سوخو از روسیه خریداری شود.

طبق این قرارداد هواپیماهای سوخو تا پنج سال آینده باید تحویل ایران شود. دیمیتری روگوزین معاون نخست وزیر روسیه با اعلام این خبر افزود: این هواپیماها در حال ساخت هستند و قرار است تا مهلت تعیین شده تحویل داده شوند.

روگوزین در مصاحبه با شبکه روسیه ۲۴ گفت در قرارداد تنظیم شده بین شرکت های هوایی ایران و شرکت هوایی روسیه قرار است ناوگان حمل و نقل عمومی ایران به هواپیماهای مدل اس اس ۱۰۰ مجهز شوند.

پیش از این روسیه و ایران قرارداد نهایی تحویل سامانه های موشکی اس۳۰۰ را امضا کرده بودند.