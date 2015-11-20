به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت بیست و ششمین سالگرد ارتحال مرجع تقلید تشیع، آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی شامگاه پنجشنبه با حضور علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و جمعی از علما، مسئولان استانی و مردم در حسینیه آیتالله مرعشی نجفی برگزار شد.
حجتالاسلام سید عبدالله فاطمینیا از استادان حوزه در این مراسم به تبیین شخصیت آیتالله مرعشی نجفی پرداخت و تأکید کرد که آن عالم ربانی از نظر مقام علمی یک فقیه تمام عیار و مرجع تقلید محسوب میشد.
وی به نقش برجسته آیتالله مرعشی نجفی در گسترش سیره و فرهنگ اهل بیت عصمت و طهارت اشاره کرد و افزود: آیتالله مرعشی نجفی از صدها فضیلت برخوردار بود که جایگاه فقاهت یکی از آنها بود.
این استاد حوزه علمیه تصریح کرد: آثار گرانبهایی که در کتابخانه آیتالله مرعشی نجفی توسط آن عالم ربانی گردآوری شده قطرهای از دریای بیکران علم و فقاهت ایشان است.
حجتالاسلام فاطمینیا، کتاب تفسیر تبیان از شیخ طوسی را یکی از آثار این کتابخانه ذکر کرد و گفت: کتابهای نفیس و گرانبهایی در کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی وجود دارد و آن فقیه برجسته با تأسیس این کتابخانه، چراغی در مسیر علم و دانش روشن کرد.
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