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۲۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۱۴

جهان اسلام به این روحانی اهل ادب می‌بالد

جهان اسلام به این روحانی اهل ادب می‌بالد

مرحوم آیت‌الله‌ مرعشی نجفی از نوادر روزگار ما به‌شمار می‌آمدند و به‌حق که جهان اسلام و عالم انسانی برخود می‌بالد که فرزانه‌ای روحانی عمر خویش را برای بالندگی فرهنگ و ادب به کار بست.

به گزارش خبرگزاری مهر، چاپ دوم کتاب زندگی و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی(ره) از سوی انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی منتشر شد.

در بخشی از مقدمه این کتاب به قلم محمود شالویی رئیس انجمن آثار و مفاخر فرهنگی آمده است: به راستی که مرحوم آیت‌الله‌العظمی آقای مرعشی نجفی «طاب‌ثراه» از نوادر روزگار ما به‌شمار می‌آمدند و نه‌تنها نقش او در مرجعیت رسمی شیعه ستودنی است بلکه همت‌بلند و از خودگذشتگی کم‌نظیر ایشان در امر توسعه و ترویج کتاب و کتابخوانی و ارتقاء سطح مطالعاتی بر کسی پوشیده نیست و از همه مهم‌تر آن است که زیست ساده و بی‌آلایش و سلوک زاهدانه و عارفانه آن مرد بزرگ می‌تواند سرمشقی سترگ برای همیشه ما باشد.

جهان اسلام به این روحانی اهل ادب می‌بالد

به‌حق که جهان اسلام و عالم انسانی برخود می‌بالد که فرزانه‌ای روحانی با عشق و علاقه‌ای طولانی، همه عمر و اندوخته خویش را در خدمت به بالندگی و باروری فرهنگ و ادب به کار بست و در این باره از هیچ کوششی فروگذاری نکرد؛ از همین روی «انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» هم این افتخار خود را به ثبت می‌رساند که در زمره تحسین‌گرانِ این عالِم وارسته و از عالَم پیراسته درآمده است و نام و یاد او را در صحن و سرای خویش طنین‌انداز کرده است.

چاپ دوم کتاب زندگی و خدمات علمی و فرهنگی آیت الله العظمی سید شهاب الدین مرعشی نجفی(ره) در شمارگان ۲۰۰ نسخه روانه بازار نشر شده است.

کد مطلب 6858892
سیده فاطمه سادات کیایی

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