به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نمازجمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: هدف حادثه تروریستی در لبنان ایجاد تفرقه در بین مردم این کشور بود و داعشی‌ها می‌خواستند با این اقدام خود از جبهه مقاومت اسلامی انتقام بگیرند.

وی گفت: با هوشیاری نیروهای حزب الله و نیروهای امنیتی لبنان و همچنین روشنگری‌های سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان دشمنان به اهداف خود نرسیدند و توطئه آنان نقش بر آب شد و اوضاع لبنان هم آرام گرفت.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) همچنین با اشاره به حمله تروریستی داعش در فرانسه، ابراز داشت: امروز تروریست‌ها به فرانسه بازگشتند و بلای جان آنها شده‌اند و باید عنوان کرد که خود کرده را تدبیر نیست.

وی با بیان اینکه امروز آمریکا و اروپا از ترس حملات تروریستی وحشت زده‌اند و تهدید در این کشورها سایه افکنده است افزود: داعش یک تهدید جهانی است و تنها راهی که امروز می‌توان از خطر داعش جهان را در امان نگه داشت این است که کشورهای دنیا استراتژی خود در مقابله با داعش را تغییر دهند و از حکومت‌های مردمی در سوریه و عراق حمایت کنند.

ایران اسلامی به قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است

حجت الاسلام سعیدی، در بخش دیگری از سخنان خود ابراز داشت: با وجود توطئه‌های پیچیده دشمنان علیه ملت ایران اما به فضل الهی ایران اسلامی به یک قدرت منطقه‌ای تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه ایران اسلامی سابقه مبارزه ۳۷ ساله با استکبار را در کارنامه خود دارد، اظهار داشت: ایران اسلامی در تمام این سال‌ها از استقلال، عزت و اقتدار ملت بر اساس اسلام ناب و پیروی از رهبری‌های امام و رهبری دفاع کرده است.

امام جمعه قم با بیان اینکه امروز دشمنان به این نتیجه رسیده‌اند که نمی‌توانند از طریق نظامی در برابر ملت ایران بایستند، افزود: ملت ایران توانست در دوران دفاع مقدس برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کند و درس خوبی به دشمنان بدهد.

دشمنان انقلاب امروز طرح استحاله نظام اسلامی از درون را دنبال می‌کنند

حجت الاسلام سعیدی اضافه کرد: دشمنان انقلاب امروز طرح استحاله نظام اسلامی از درون را دنبال می‌کنند که راهبرد انقلاب اسلامی نیز مستحکم کردن خود از درون بر پایه اعتقادات مکتب اهل بیت(ع) است.

وی در ادامه با اشاره به جریان‌های مختلف بعد از پیروزی انقلاب، ابراز داشت: لیبرال‌ها در ابتدای انقلاب اسلامی تصور می‌کردند که می‌توانند با هموار کردن ارتباط با آمریکا، ایران اسلامی می‌تواند به پیشرفت‌های بسیاری دست یابد که در این زمینه امام راحل هشدارهایی بیان فرمودند.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س)، ادامه داد: دوره دومی که ملت ایران با آن چالش جدی داشت، اتحاد شوم بنی صدر با منافقین بود.

وی گفت: طرح شیطانی در این دوره عبارت بود از مطرح کردن موضوع موهومی به نام اراده ملی که در دوران مصدق نیز سابقه داشته است و بنی صدر می‌خواست رأی ملت را در برابر رأی اسلام قرار دهد.

حجت الاسلام سعیدی تأکید کرد: جریان لیبرال و بنی صدر با الگو گیری از طرح شکست خورده مصدق می‌خواستند اسلام را کنار بزنند و جریان بنی صدر در واقع به دنبال مدل اسلام منهای روحانیت بود که غرب‌گرایان قبلاً آن را طرح کرده بودند.

وی با بیان اینکه دوره سوم جریان غرب‌گرایی بعد از دفاع مقدس شکل گرفت که شعار آن‌ها توسعه و ساخت کشور بر اساس تفکر لیبرال دموکراسی غربی بود، افزود: این توسعه منجر به شکاف طبقاتی شد و در این دوران تسامح و تساهل آن‌قدر پررنگ شد که صدای مراجع تقلید در راستای کمرنگ شدن مسائل دینی بلند شد.

امام جمعه قم عنوان کرد: در دوره چهارم، طرح اصلاحات آمریکایی با محوریت توسعه سیاسی و آزادی به سبک غربی و برپایی الگویی بر اساس جامعه مدنی در برابر هنجارهای جدید مطرح شد که در این دوره با نقش بارز مقام معظم رهبری، اصلاحات آمریکایی از اصلاحات واقعی تفکیک شد و این جریان هم شکست خورد.

وی با بیان اینکه در دوره پنجم جریان حاکم با استفاده از جریان‌های شکست خورده کار خود را با احیای شعارهای انقلاب و توجه به محرومین آغاز کرد، افزود: هرچند در ابتدای کار امیدی در دل مردم ایجاد شد اما در ادامه این جریان با روحانیت و مرجعیت زاویه پیدا کرد و خود به خلق گفتمان التقاطی و باستان‌گرایی و گفتمان سازی در برابر گفتمان رهبری پرداخت.

تأکید انقلاب اسلامی بر عدالت‌خواهی، استکبارستیزی و حمایت از مظلومان

حجت الاسلام سعیدی افزود: انقلاب اسلامی بر اصولی مثل عدالت‌خواهی، استکبارستیزی، تقویت ارزش‌های انقلابی و حمایت از مظلومان جهان تأکید دارد و جریان‌های غرب‌گرا می‌خواهند با دوقطبی کردن جامعه در عرصه‌های مختلف و بزرگ‌نمایی برخی از مسائل و تضعیف نهادهایی چون سپاه پاسداران و شورای نگهبان اهداف خود را دنبال کنند.

وی ادامه داد: امروز جریانی با تضعیف ایمان مردم و با تقویت تکیه کردن بر آمریکا می‌خواهند در آستانه انتخابات راه نفوذ آمریکایی‌ها را هموار کنند که اقدامی خطرناک‌تر از فتنه ۸۸ است.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) تصریح کرد: ملتی که ۹ دی را آفریدند و همواره در صحنه حضور دارند و گوش به فرمان مقام معظم رهبری هستند برنامه‌های دشمنان و کسانی که با انقلاب مخالف هستند را در این فتنه هم نقش بر آب خواهد کرد.