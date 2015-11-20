بسیج باید در تمام عرصه ها فعال شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سیدحبیب الله موسوی در خطبه های نماز جمعه شازند به رعایت تقوا در تمام امور اشاره کرد و گفت: تقوا در بین مسلمانان یعنی انجام واجبات و ترک محرمات و خداوند متعال از همه مسلمانان همین را خواسته است.

وی افزود: یکی از واجباتی که ائمه به آن تاکید بسیاری داشته اند رسیدگی به مشکلات مسلمانان و باز کردن گره کار آن ها است.

امام جمعه شازند با بیان اینکه حکومت اسلامی حکومت مردم و فقراست، خطاب به دولتمردان گفت: دولتیان امانتداران این کشور هستند و باید مانند خدمتگذار کارهای کشور را انجام دهند.

موسوی با اشاره به سخن امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه به من بگویید؛ خدمت گذار نه رهبر، اظهار کرد: مسئولین باید از جان خود برای خدمت به مردم کشور مایه بگذارند و با احساس مسئولیت و امانت به کارهای ملت رسیدگی کنند.

امام جمعه شازند به وفات سلمان فارسی اشاره کرد و افزود: سلمان فارسی جوانی ایرانی بود که در خانواده ای آتش پرست به دنیا آمد، اما با داشتن ایمان و تقوای الهی توانست در رکاب پیامبر و هم رزم با امام علی(ع) باشد، سلمان فارسی به درجه ای از تقوا رسیده بود که پیامبر اسلام این جوان ایرانی را جزو اهل بیت(ع) می دانست.

موسوی با اشاره به دستور امام خمینی در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ مبنی بر تاسیس بسیج گفت: بسیج به معنای فدا شدن در راه اسلام و دفاع از جامعه اسلامی، قرآن، احکام و دستورات الهی است.

امام جمعه شازند افزود: بسیجیان مهم ترین سلاح کشور در مقابله با توطئه دشمن هستند و با وجود این قشر دشمن جرات دست درازی به کشور را ندارد.

وی به حضور وزیر بهداشت در شهرستان شازند اشاره کرد و افزود: وزیر بهداشت در بازدید از مراکز درمانی این شهرستان قول تجهیز بیمارستان تامین اجتماعی و افزودن نیروی انسانی به این مرکز را داده است.

موسوی توجه مسئولان به سلامت جامعه را مهم دانست و افزود: در حکومت اسلامی هیچ بیماری نباید دغدغه هزینه درمان داشته باشد.

امام جمعه شازند همچنین گفت: نمایندگان مجلس وظیفه رسیدگی به امور مردم خصوصا جوانان را دارند و باید در این زمینه بیش از پیش چاره اندیشی کنند.

وی به بالا رفتن سن ازدواج، بیکاری جوانان و تورم اشاره و تصریح کرد: نمایندگان مجلس باید به این مسائل رسیدگی کنند چرا که این سه معضل باعث آسیب به جامعه می شود.