داعش محصول حمایت فکری و مادی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر، امام جمعه گناباد در خطبه های این هفته نماز جمعه این شهرستان بیان کرد: حمله های تروریستی داعش در فرانسه مهمترین نتیجه حمایت های غلط غربیان از تروریست ها بود.

حجت الاسلام حسن صادقی در خطبه های این هفته نماز چمعه گناباد بیان کرد: غربی ها با این انفجارها مزد حمایت های خود را از دست نشانده های خود گرفتند.

وی با بیان اینکه این آتشی است که خود غربی ها و استکبار در جهان به پا کرده است بیان کرد: حال مشاهده می کنید که دود این حمایت های و توظئه ها به چشم استکبار و غربی ها رفت.

وی با بیان اینکه غربی ها تصور می کردند که داعش تنها علیه مسلمانان جنایت انجام می دهند افزود: این جنایت ها در پاریس نشان داد که روند باطل حمایت از گروه های تروریستی دامن طراحان این جنایات را نیز می گیرد.

داعش صاحبش را گاز گرفت

خطیب جمعه تربت حیدیریه نیز در خطبه هایاین هفته نماز جمعه این شهرستان بیان کرد: هر چند با تروریسم مخالفیم و این حادثه غیرانسانی را محکوم می کنیم اما حقیقت آن است که داعش پای صاحبش را گاز گرفت.

حجت الاسلام محمدرضا عصمتی بیان کرد: استکبار بر این خیال خام بود که با حمایت از داعش می تواند به اسلام و مسلمانان ضربه بزند و منجر به تضعیف مسلمانان جهان شود اما از اینکه خود روزی در این آتش افروزی خواهد سوخت غافل بود.

رد پای آمریکا و اسرائیل در حملات تروریستی

امام جمعه شهرستان کاشمر نبز در خطبه های نماز جمعه با بیان اینکه رد پای آمریکا و اسرائیل را در اغلب این حوادث می توان مشاهده کرد بیان داشت: آمریکا و صهیونیستها عامل حملات تروریستی هستند

حجت الاسلام سید قاسم یعقوبی با اشاره به حملات تروریستی اخیر در فرانسه اظهار کرد: در اغلب حوادث تروریستی جهان می توان رد پای مزدوران و عوامل آمریکا و صهیونیست را مشاهده کرد.

وی با بیان اینکه غربی ها حوادث به وقوع پیوسته در اروپا را در مقایسه با اتفاقاتی که در کشور های مسلمانان به وقوع می پیوندند عکس العمل های متفاوتی نشان می دهند بیان کرد: همانند این حوادث در گذشته در ایران و هم اکنون در عراق و لبنان اتفاق می افتد اما در محکومیت این حوادث غرب عکس العملی نشان نمی دهد.