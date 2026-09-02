اقدامات وحشیانه‌ اراده ملت ایران را در برابر دشمن تقویت خواهد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده ولیفقیه در هرمزگان با صدور پیامی جنایت آمریکا در حمله به شهر کوهستک را محکوم کرد.
متن پیام آیتالله عبادیزاده بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
خبر دردناک حمله جنایتکارانه آمریکا به یک منزل مسکونی و مراسم عروسی در منطقه کوهستک شهرستان سیریک که به شهادت جمعی از هماستانیهای عزیزمان، از جمله کودکان و زنان بیگناه، و مجروحیت شمار زیادی از مردم مظلوم این منطقه انجامید، موجب تأثر و اندوه عمیق اینجانب شد.
به خاک و خون کشیدن مردمی که در یک مراسم خانوادگی و در فضای شادی و زندگی عادی خود حضور داشتهاند، جلوهای آشکار از ماهیت ضدانسانی و تجاوزگرانه دشمنی است که حتی حرمت جان کودکان، زنان و غیرنظامیان را نیز پاس نمیدارد. شهادت نوجوان ۱۶ ساله، کودک چهار ساله و بانوان بیگناه این حادثه، زخمی عمیق بر دل مردم شریف هرمزگان و ملت ایران است.
بیتردید خون پاک این شهیدان مظلوم، سند دیگری بر جنایات آمریکا علیه ملت ایران خواهد بود و چنین اقدامات وحشیانهای هرگز قادر نخواهد بود اراده، عزت و ایستادگی ملت بزرگ ایران را در دفاع از استقلال، امنیت و تمامیت ارضی کشور متزلزل سازد.
از مسئولان محترم استان هرمزگان، مجموعههای درمانی و امدادی نیز میخواهم با تمام ظرفیت، روند درمان مجروحان و رسیدگی به خانوادههای آسیبدیده این حادثه را با جدیت و سرعت دنبال کنند و اجازه ندهند هیچیک از خانوادههای مصیبتدیده در این شرایط دشوار با مشکلی در حوزه درمان، امداد و پشتیبانی مواجه شوند.
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