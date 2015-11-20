نخستین برد سپاهان با استیماچ و تغییرات زیاد در ترکیب اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و نفت تهران در هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

سپاهان در این مسابقه تغییرات بسیاری در ترکیب اصلی تیم خود داده بود و مهم‌ترین تغییر مسابقه شاید به حضور محرم نویدکیا در ترکیب اصلی این تیم اصفهانی اختصاص داشت.

حبیب گردانی، مدافع سپاهان نیز که پیش از مسابقه از سوی مسئولان سازمان لیگ محروم اعلام شده بود، با توجه به رضایت مدیر برنامه‌هایش، امروز توانست برای طلایی‌پوشان اصفهان به میدان برود.

تیم اصفهانی امروز در نخستین حضور ایگور استیماچ به عنوان سرمربی بر روی نیمکت خود، به دنبال کسب نتیجه بود و تلاش بسیاری برای پیروزی به خرج داد.

با توجه به تعطیلی مسابقات لیگ برتر، مسئولان باشگاه ذوب‌آهن اصفهان در هفته‌های گذشته اقدام به ترمیم زمین چمن ورزشگاه فولادشهر کرده بودند و شرایط زمین این ورزشگاه نسبت به گذشته بهتر شده بود.

هواداران سپاهان در این مسابقه نسبت به گذشته استقبال بهتری از مسابقه به عمل آورده بودند و نزدیک به ۲ هزار هوادار تیم اصفهانی امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشتند.

حضور رحمان احمدی در ترکیب اصلی تیم سپاهان از نکات جالب این مسابقه به شمار می‌رفت. او که امسال چندان نتوانسته در ترکیب طلایی‌پوشان اصفهان بازی کند، امروز دروازه‌بان اصلی تیم سپاهان به شمار می‌رفت.

پیش از آغاز مسابقه، وریا غفوری و رسول نویدکیا بازیکنان سابق تیم نفت تهران به سمت نیمکت نفت تهران رفته و با کادر فنی و بازیکنان تیم سابق خود خوش و بش کردند.

نفت تهران در این مسابقه سید جلال حسینی و پیام صادقیان را به دلیل مصدومیت در اختیار نداشت اما سانتوس در ترکیب این تیم به میدان رفت که او نیز خیلی زود مصدوم شده و با وحید امیری تعویض شد.

مجید بصیرت و قاسم زاغی‌نژاد، مربیان تیم سپاهان در آغاز مسابقه به صورت ویژه از سوی هواداران تیم اصفهانی تشویق شدند.

عکاسان و تصویربرداران رسانه‌های گروهی که امروز برای نخستین بار، ایگور استیماچ، سرمربی طلایی‌پوشان را در قاب دوربین‌های خود می‌دیدند، به شدت از حضور وی استقبال کرده و تصاویر بسیاری از این سرمربی تهیه کردند.

در دقیقه ۳۵ مسابقه داور بازی به دلیل خطای گردانی بازیکن سپاهان روی بازیکن نفت تهران، داور بازی اعلام خطای پنالتی کرد اما شاگردان منصوریان از این موقعیت به خوبی استفاده نکردند و بوحدان ضربه را به بیرون زد.

بازیکنان تیم سپاهان اصفهان بعد از اعلام پنالتی از سوی داور مسابقه در این بازی، به سمت وی رفته و اعتقاد داشتند که در این صحنه، خطای پنالتی رخ نداده است.

علی قربانی، بازیکن تیم فوتبال نفت تهران در دقیقه ۳۶ مسابقه با استفاده از اشتباه مدافعان تیم سپاهان، توانست نخستین گل تیمش را به ثمر برساند.

در دقیقه ۳۷ بازی محمدرضا خلعتبری به دلیل خطای بازیکن تیم نفت تهران روی او، با این بازیکنان درگیری لفظی پیدا کرد و وحید شیخ‌ویسی را هل داد.

هواداران سپاهان در دقایق پایانی نیمه نخست مسابقه به شدت نسبت به زمین‌خوردن‌های بازیکنان تیم نفت تهران اعتراض کردند. این هواداران معتقد بودند که بازیکنان تیم رقیب، بدون دلیل خاصی و برای تلف کردن وقت، روی زمین می‌افتند.

مهدی شریفی در دقیقه ۴۵ مسابقه بعد از آن که گل تساوی تیمش را به ثمر رساند، به طرف هواداران سپاهان رفت و خوشحالی‌اش را با آنها تقسیم کرد.

مهدی شریفی، مهاجم تیم سپاهان در دقیقه ۵۶ مسابقه می‌توانست گل برتری تیمش را به ثمر برساند اما با واکنش خوب دروازه‌بان نفت تهران، این موقعیت وارد دروازه تیم حریف نشد.

کریم قنبری، مربی سابق تیم سپاهان اصفهان و همچنین نفت تهران امروز در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشته و بازی را از نزدیک تماشا می‌کرد.

ایگور استیماچ که امروز برای نخستین بار به عنوان سرمربی بر روی نیمکت تیم اصفهانی نشسته بود، هدایت بازیکنان سپاهان را به دستیارانش در مسابقه سپرده بود.

استیماچ، سرمربی سپاهان در نیمه دوم مسابقه و یک صحنه نسبت به عملکرد تیم داوری مسابقه اعتراض داشت و خواستار تغییر رویه آنها بود.

مجید بصیرت، مربی سپاهان در نیمه دوم مسابقه و چندین صحنه که داور بازی اعلام آفساید کرد، نسبت به این موضوع معترض بود و خواستار عدم اعلام آفساید بود.

در دقایق پایانی مسابقه، کادر فنی تیم سپاهان به صورت ایستاده مشغول بررسی شرایط تیم و هدایت تیم اصفهانی بودند و همه با استرس بسیاری مسابقه را تماشا می‌کردند.

در یک صحنه که لطفی، بازیکن نفت تهران مشغول پرتاپ اوت بود، مجید بصیرت، مربی سپاهان که در کنار زمین ایستاده بود، با وی خوش و بش کرد.

مهدی شریفی، مهاجم سپاهان در دقایق پایانی مسابقه نسبت به تصمیم داور در عدم اعلام خطا روی او، به شدت معترض بود.

در دقایق پایانی مسابقه هواداران سپاهان به صورت ایستاده بازی را تماشا می‌کردند و با فریادهای بسیار، خواستار گلزنی شاگردان ایگور استیماچ بودند.

در دقیقه ۹۰ مسابقه، به دلیل خطای حمدی‌نژاد روی محمدرضا خلعتبری، داور بازی پنالتی اعلام کرد و این پنالتی توسط هادی عقیلی، دومین گل تیم سپاهان را رقم زد تا استیماچ، بعد از برد، اعضای کادر فنی تیمش را در آغوش بگیرد.

این بازی در نهایت با پیروزی دو بر یک تیم سپاهان اصفهان به پایان رسید.