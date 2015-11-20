به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، حسین جابرانصاری درباره قطعنامه حقوق بشری صادره از سوی کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد (کمیته حقوق بشر) گفت: جمهوری اسلامی ایران بر اساس سیاست اصولی خود مخالف هرگونه استفاده ابزاری و سیاسی از حقوق بشر علیه کشورهای مستقل است و از این که مکانیزم ها و ابزارهای حقوق بشری سازمان ملل یک بار دیگر دستاویز سیاست گزینشی برخی کشورها قرار گرفته است، ابراز تاسف میکند.
وی افزود: جمهوری اسلامی ایران مانند بسیاری دیگر از کشورهای جهان، بهترین راه ارتقاء و حمایت واقعی از حقوق بشر را پیگیری رهیافت گفتگو و تعامل سازنده میداند و معتقد است بهترین ساز و کار بررسی وضعیت حقوق بشر در همه کشورهای جهان، ساز وکار «یو پی آر» شورای حقوق بشر سازمان ملل است که مبتنی بر اصل برابری، احترام، جهانشمولی و گفتگو و همکاری سازنده بین همه کشورها بدون هیچ تبعیضی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران بر اساس تعالیم اسلامی و انسانی و اصول قانون اساسی، تلاش در جهت ارتقای حقوق بشر را از مهمترین وظایف خود در برابر شهروندانش میشناسد، اما برای قطعنامه هایی که با انگیزه های سیاسی ارائه میسود و تصویب آن نه بر اساس محتوا، بلکه بر اساس جبههبندی سیاسی کشورها و لابی های پنهان انجام میشود، ارزشی قائل نیست.
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