پخت ۳۰ میلیون وعده غذا برای زائران اربعین

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن پلارک در تشریح کمک های مردم ایران برای برپایی پیاد‌ه‌روی اربعین حسینی، گفت: از اول سال جاری که ستاد مرکزی اربعین تشکیل شد، ستادهای بازسازی عتبات عالیات در استان‌ها را فعال کردیم و شماره حساب ۱۰۴۰ نیز نزد بانک ملی و ملت برای دریافت کمک‌های مردمی اعلام شد.

وی ادامه داد: همچنین نهادها و سازمان‌ها را سازماندهی کردیم تا به شکل بهتری بتوانیم در پذیرایی و کمک به زائران اربعین آنها را دخالت دهیم. که این زمان زیاد موجب شد فرصت بیشتری داشته و نتیجه بهتری دریافت کنیم.

پلارک اعلام کرد: تا کنون ۱۲۰ مورد تفاهم نامه همکاری با متبرعین خاص به امضا رسانده‌ایم که شامل ارگان‌ها، سازمان‌های مردم نهاد، خیرین، NGOها و... است که از پنج هزار نفر پخت غذا در روز تا ۵۰ هزار نفر را متقبل شده‌اند. در کل آنچه تا امروز به ما متعهد شده‌اند پخت ۳۰ میلیون پرس غذا در طول یک هفته است که در نجف اشرف، مسیر پیاد‌ه‌روی به سمت کربلا و در خود شهر کربلا صورت خواهد‌ گرفت.

وی ادامه داد: سازماندهی نکات استقرار تعدادی از میهمانان اربعین نیز بر عهده ما بوده و ۲۰۰ هزار نفر اسکان را با رعایت همه شرایط از جمله تأمین امکانات اسکان، موکب، پتو، سیستم گرمایش، آتش‌نشانی و ... را متعهد شد‌ه‌ایم.

پلارک از راه‌اندازی موکب‌‌ها در ۲۰ نقطه عتبات عالیات خبر داد و گفت: بیش از ۸۰ درصد نصب موکب‌ها انجام شده است که از نظم و انضباط خوبی نسبت به سال قبل برخوردار است.

وی در پاسخ به این سئوال که شماره حساب ۱۰۴۰ ویژه دریافت کمک‌های مردمی برای اربعین حسینی تا چه زمانی فعال است، گفت: این شماره حساب برای تمام سال فعال خواهد بود و نذورات دریافتی فقط برای برپایی مراسم اربعین و ویژه زائران اربعین هر سال مصرف خواهد شد.

پلارک با اشاره به وجود دو گروه هزینه برای پیاده‌روی اربعین، اظهار کرد: ما دو گروه هزینه داشتیم که یکی شامل غذا، موکب‌ها و ... بوده که مردم به صورت غیر نقدی این کمک‌ها را ارائه کردند اما برای حمل و نقل، استقرار، اجازه زمین، آب، برق، خرید برخی اقلام غذایی که امکان انتقال آنها به عراق نیست و باید از عراق خریداری شود و سایر هزینه‌ها از کمک‌های نقدی مردم استفاده می‌شود.

وی اعلام کرد: مردم می‌توانند کمک‌های نقدی خود برای پیاده‌روی اربعین را به شماره حساب ۱۰۴۰ بانک ملی و ملت واریز کنند.

رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی ستاد مرکزی اربعین از اعزام دو هزار و ۵۰۰ خادم برای خدمت در موکب‌های اربعین به عراق نیز خبر داد.