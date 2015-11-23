به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا کاملی در تشریح مهم ترین مزیت‌های برگزاری هفدهمین نشست وزارتی و سومین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز به میزبانی تهران، گفت: با توجه به دستیابی به توافق هسته ای ایران و پنج قدرت جهانی، برگزاری سومین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز و هفدهمین نشست وزارتی GECF در تهران، بیانگر جایگاه ویژه ایران در مناسبات گازی جهان و منطقه است.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با اعلام این که سومین نشست سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز فرصتی است تا همچون دو نشست سران این مجمع که در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۳ میلادی در قطر و روسیه برگزار شد، کشورهای عضو این مجمع در بالاترین سطوح خود به تبادل نظر در خصوص تحولات جهانی بازار گاز و گسترش همکاری ها بپردازند، تصریح کرد: مجمع جهانی کشورهای صادرکننده گاز در سال ۲۰۰۱، با هدف تبادل اطلاعات، تجارب و دیدگاه های مرتبط با بازار انرژی و به ویژه گازطبیعی به منظور سیاست گذاری در حوزه انرژی کشورهای عضو ایجاد شده است.

این مقام مسئول افزود: این مجمع تلاش کرده با ایجاد بستری مناسب برای اعضا، زمینه های تعامل میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان گاز را با هدف ایجاد و حفظ ثبات و امنیت عرضه و تقاضای گاز در بازارهای جهانی فراهم آورد.

وی با یادآوری این که در نشست گازی تهران بیانیه ای به منظور ارتقا و گسترش همکاری‌ها بین اعضا، ترویج مصرف گاز در جهان و تعامل بیشتر میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان گازطبیعی صادر شود، اظهار کرد: همچنین نتایج مدل موسوم به «مدل جهانی گاز» بررسی و نهایی شود. این مدل از بانک اطلاعاتی قوی در زمینه انرژی و به ویژه گاز برخوردار است و بخشی از داده های مربوط به بخش عرضه از اعضای مجمع اخذ شده است. موضوع قابل توجه دیگر این است که مدل مذکور اولین مدل تخصصی در زمینه عرضه و تقاضای انرژی با تمرکز بر صنعت و تجارت گاز طبیعی در جهان است.

کاملی از حل و فصل مسائل زیست محیطی به عنوان هدف دیگر برگزاری نشست های گازی در تهران خبر داد و یادآور شد: در این راستا و با توجه به افزایش دغدغه‌های زیست محیطی ناشی از استفاده کشورها از انواع سوخت های فسیلی با آلایندگی بالا همچون ذغال سنگ، ترویج استفاده از گازطبیعی به دلیل آلایندگی کمتر در برنامه کار نشست اخیر است.

مدیرعامل شرکت ملی صادرات گاز ایران با یادآوری این که مساله مقابله با آلاینده های زیست محیطی که به یکی از ملاحظات مجامع بین المللی تبدیل شده موجب شده استفاده از گاز طبیعی به عنوان سوختی پاک و فراوان راه کاری مناسب برای پاسخگویی به مشکلات زیست محیطی باشد، تبیین کرد: از این رو، شعار نشست پیش رو نیز «گاز طبیعی؛ سوخت منتخب توسعه پایدار» انتخاب شده است.

این مقام مسئول با بیان اینکه اعتبار و تحکیم جایگاه GECF در مجامع بین‌المللی با افزایش تعداد اعضای این مجمع و همچنین تعامل بیشتر با سازمان های بین المللی فعال در حوزه انرژی افزایش می یابد، یادآور شد: در همین راستا، حضور نمایندگان کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان به عنوان دو صادرکننده عمده گاز و همچنین نمایندگان سازمان های اوپک، IEA و IEF (مجمع بین المللی انرژی) در این نشست می تواند به عنوان گامی مثبت در تقویت این نهاد در عرصه بین المللی انرژی تلقی شود.

وی ادامه داد: برگزاری این نشست به میزبانی جمهوری اسلامی ایران که خود طراح اصلی شکل گیری این مجمع بوده و همچنین به عنوان دارنده بزرگ ترین ذخایر گازی جهان و سومین تولیدکننده بزرگ این سوخت پاک محسوب می شود از شاخصه های مهم نشست اخیر است و می تواند نقش ایران را به عنوان بازیگر اصلی در عرصه‌های بین‌المللی انرژی و به ویژه گاز طبیعی تقویت کند.

کاملی با اعلام این که جایگاه ویژه ذخایر هیدروکربوری ایران و سهم کشور در میزان تجارت و مبادله انرژی می تواند اهرم مناسبی در دیپلماسی انرژی باشد، بیان کرد: موقعیت بی نظیر ژئوپلتیکی ایران به ما این امکان را می دهد که به مرکز تجارت و توزیع انرژی در منطقه و جهان تبدیل شویم.

وی با بیان این که هم اکنون با در اختیار گرفتن سمت دبیرکلی GECF جایگاه صنعت گاز ایران تقویت شد و نتیجه آن پر رنگ تر شدن نقش ایران در بین کشورهای صادر کننده گاز و برگزاری چنین رویداد بزرگ انرژی در سطح بین المللی در تهران است، گفت: در واقع برگزاری سومین نشست سران مجمع جهانی کشورهای صادر کننده گاز در تهران نشان می دهد توانسته ایم با استفاده از ابزار دیپلماتیک جهت حضور در صحنه های بین المللی و حفظ جایگاه ایران در نظام بین الملل در مسائل مربوط به انرژی بسیار مثبت عمل کنیم.

وی با بیان این که دیپلماسی انرژی حرکتی هدفمند، بلندمدت و دارای قوانین خاص خود است که در صدد ایجاد منافع اقتصادی و حفظ امنیت انرژی کشور، منطقه و جهان است، تاکید کرد: حضوری چنین قدرتمندانه در مجمع جهانی کشورهای صادر کننده گاز می تواند زمینه های لازم جهت توسعه و پیشرفت ایران را در عرصه تجارت جهانی گاز فراهم سازد.

این مقام مسئول با بیان این که شرکت ملی صادرات گاز به عنوان نماینده ایران در عرصه تجارت گاز نقش به سزایی در تعاملات گازی منطقه و همچنین بین الملل ایفا کرده است، تصریح کرد: در این راستا شرکت صادرات گاز با انجام مذاکرات متعدد با خریداران گاز طبیعی همواره در جهت افزایش سهم ایران در بازار جهانی گاز تلاش کرده و موفق شده است زمینه‌های لازم برای افزایش صادرات گاز از طریق خط لوله به کشورهای همسایه و مشارکت شرکت‌های توانمند بین‌المللی در زمینه تولید و صادرات ال ان جی را فراهم کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: با برگزاری سومین نشست سران GECF و هفدهمین نشست وزارتی مجمع کشورهای صادر کننده گاز با هدف افزایش مناسبات گازی، بهترین راهکارها برای دستیابی به فرصت های سیاسی و اقتصادی بین کشورها، امنیت منطقه ای و در نهایت تقویت جایگاه ایران در بازارهای بین المللی تجارت جهانی گاز محقق شود.