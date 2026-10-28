به گزارش خبرگزاری مهر، رضا هاشمی منش عصر چهارشنبه در جریان برگزاری همایش نواب رئیس بانوان هیئت‌های کونگ‌فو سراسر کشور در همدان اظهار کرد: از روز گذشته استان همدان میزبان نشست‌های تخصصی نواب رئیس بانوان هیئت‌های کونگ‌فو کشور بوده که این رویداد با حمایت‌های ویژه مدیرکل ورزش و جوانان استان به بهترین شکل در حال برگزاری است.

وی با اشاره به برنامه‌های کلان این فدراسیون برای توسعه و گسترش این رشته در سطوح برون‌مرزی افزود: فدراسیون کونگ‌فو به عنوان عضو افتخاری کمیته ملی المپیک تمام تلاش خود را به کار بسته است تا زمینه ثبت و ورود رسمی رشته «کونگ‌فو توآ» به مسابقات المپیک را فراهم کند.

رئیس فدراسیون کونگ‌فو با تاکید بر پتانسیل‌های بالای ورزشی استان همدان خاطرنشان کرد: تعاملات بسیار مطلوبی میان هیئت کونگ‌فو و نهادهای اجرایی استان برقرار است و انسجام و هماهنگی قابل توجهی در بدنه ورزش همدان دیده می‌شود.

هاشمی منش در پایان تصریح کرد: با اتکا به زیرساخت‌ها، ظرفیت‌های ورزشی و تعاملات سازنده موجود در استان، همدان این آمادگی و شایستگی را دارد که میزبان مسابقات و رویدادهای مهم بین‌المللی و آسیایی در رشته کونگ‌فو باشد.