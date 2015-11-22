به گزارش خبرنگار مهر، سرلشکر محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در حاشیه همایش طلایه داران اقتصاد مقاومتی در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که آیا همکاری روسیه با ایران برای مبارزه با تروریسم عملی خواهد شد، اظهارکرد: به نظر می رسد قدرت اول منطقه ای که پی به مبارزه و خطر تکفیری ها و داعش برده است، دولت روسیه است.

وی افزود: همه کشورهایی که نسبت به این جریان احساس خطر می کنند، خود زمانی آن را ایجاد کرده اند و امروز مصمم به مبارزه با آن شده اند، مثل کشورهای اروپایی از جمله فرانسه که در حال مبارزه با گروه های تروریستی هستند.

سرلشکر جعفری گفت: کشورهای اروپایی زمانی فکر می کردند تهدیدی که به وجود آورده اند فقط برای کشورهای منطقه ما است اما امروز که این تهدید به سمت خودشان بازگشته است، مصمم به مبارزه با داعش شده اند.

فرمانده کل سپاه ادامه داد: دولت روسیه زودتر از کشورهای اروپایی متوجه خطر تروریسم شد و امروز وحدت بین همه کشورهایی که در معرض خطر هستند و قصد مبارزه با این گروه ها را دارند، در حال شکل گیری است.

سرلشکر جعفری در پاسخ به این سوال که داعش ایران را تهدید به بمب گذاری و اقدامات تروریستی کرده است، گفت: داعشی ها خیلی وقت است که می خواهند در ایران ناامنی ایجاد کنند اما تا امروز نتوانستند و با اشراف اطلاعاتی دستگاه های امنیتی و همکاری مردمی، تلاشهایشان خنثی شده است.

وی تاکید کرد: طبیعی است که تلاش آنها برای اقدامات تروریستی ادامه داشته باشد و متقابلاً تلاش ما هم برای شناسایی و برخورد با آنها ادامه دارد که به نظر می رسد قدرت جمهوری اسلامی در مقابل آنها بیشتر است.

فرمانده کل سپاه تصریح کرد: گروه های تروریستی، شبکه های مختلف پشتیبانی دارند که اخیراً با یکی از این شبکه ها در غرب کشور برخورد شد و گروه های دیگر نیز تحت اشراف کامل هستند و در زمان لازم با آنها برخورد می شود.