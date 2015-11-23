زلزله شدید افغانستان و تاجیکستان را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، شب گذشته ۲۲ نوامبر ( ۱ آذر) زلزله نسبتا شدیدی مناطقی از کشورهای پاکستان، افغانستان و تاجیکستان را لرزاند، شدت این زلزله در پاکستان ۶.۲ ریشتر اعلام شده است.

رسانه های پاکستان مرکز این زمین لرزه را در منطقه ای در نزدیک مرز افغانستان و تاجیکستان اعلام کردند.

مرکز زمین لرزه در فاصله ۲۵۰ کیلومتری شهر «پیشاور» مرکز ایالت «خیبرپختواه» در شمال غرب گزارش شده است.

مرکز تحقیقات لرزه نگاری آمریکا (USGS) شدت این زمین لرزه را ۵.۹ ریشتر اعلام کرده است.

بزرگی این زلزله در افغانستان نیزبیش از ۶ ریشتر گزارش شده است.

هنوز گزارشی از تلفات جانی و مالی احتمالی ناشی از این زلزله اعلام نشده است.

لازم به ذکر است که در تاریخ ۲۶ اکتبر(۴ آبان) نیز زمین لرزه شدیدی به بزرگی ۷.۵ ریشتر مناطق وسیعی از آسیای جنوبی و مرکزی شامل پاکستان، هند، افغانستان و تاجیکستان را لرزاند و در پاکستان، حدود ۳۰۰ کشته و بیش ازهزار زخمی بر جای گذاشت.