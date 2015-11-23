عوامل «احتمال باران اسیدی» با مخاطبان به تماشای فیلم نشستند

به گزارش خبرگزاری مهر، بهتاش صناعی ها کارگردان، شمس لنگرودی و مریم مقدم بازیگران فیلم سینمایی «احتمال باران اسیدی» شامگاه روز گذشته اول آذرماه با حضور در پردیس سینمایی کوروش به تماشای «احتمال باران اسیدی» نشسته و با مخاطبان دیدار کردند.

در این اکران مردمی این فیلم که مورد استقبال مخاطبان قرار گرفت، بهتاش صناعی ها ضمن تشکر از مخاطبانی که به تماشای فیلم نشسته بودند، گفت: با توجه به اینکه «احتمال باران اسیدی» تبلیغات گسترده ای ندارد، بهترین تبلیغ برای اینگونه فیلم ها، تبلیغاتی است که از سوی مخاطبان به شکل کلامی صورت می گیرد. امیدواریم که از تماشای فیلم لذت برده باشید و آن را به اطرافیانتان توصیه کنید.

در ادامه شمس لنگرودی و مریم مقدم نیز از تماشاگران تشکر کردند و با آنها به صحبت پرداختند.

«احتمال باران اسیدی» از هجدهم آبان ماه در گروه «هنر و تجربه» به نمایش در آمده است. این فیلم سینمایی در سی و سومین جشنواره فیلم فجر به نمایش در آمد و موفق به دریافت جایزه بهترین فیلمنامه و نامزد دریافت سیمرغ بلورین بهترین فیلم شد.

«احتمال باران اسیدی» پیش از این موفق شده بود جایزه نتپک جشنواره استرالیا، جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کلمبو و استعداد درخشان جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی را از آن خود بکند. این فیلم سینمایی همچنین در جشنواره هایی نظیر زوریخ و بمبئی و ... حضور داشته است.

شمس لنگرودی، مریم مقدم، پوریا رحیمی سام در «احتمال باران اسیدی» به ایفای نقش می پردازند و روح الله برادری و سمیرا برادری تهیه کنندگان آن هستند.