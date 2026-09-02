پیکر مطهر شهید «علی فیاضی» در گلشهر تشییع و خاکسپاری شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر شهید علی فیاضی، از شهدای حملات خصمانه اخیر آمریکا، صبح امروز با حضور جمعی از مردم شهیدپرور، خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم در شهر گلشهر تشییع شد.

مردم شهر گلشهر از نخستین ساعات صبح با حضور در مراسم تشییع، ضمن ادای احترام به مقام این شهید، پیکر وی را بر دوش گرفته و تا محل خاکسپاری همراهی کردند. فضای شهر گلشهر در این مراسم رنگ و بوی حماسه و شهادت داشت و مردم با حضور گسترده خود، بار دیگر بر وفاداری به آرمان‌های شهدا و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

شهید علی فیاضی از شهدای حملات اخیر آمریکا است که در جزیره لارک به شهادت رسید. پیکر این شهید پس از انتقال به زادگاهش، صبح امروز در گلشهر تشییع و در آرامستان این شهر به خاک سپرده شد.

حضور خانواده‌های شهدا و ایثارگران در این مراسم نیز جلوه‌ای ویژه به آیین تشییع بخشید و حاضران با قرائت فاتحه و نثار صلوات، یاد و خاطره شهید علی فیاضی را گرامی داشتند.

مردم گلشهر در این مراسم با سر دادن شعارهای انقلابی و ادای احترام به مقام شهید، بار دیگر نشان دادند که فرهنگ ایثار و شهادت همچنان در میان مردم این دیار زنده و پویاست.

در حاشیه این مراسم، جمعی از مسئولان شهرستان نیز با حضور در جمع مردم، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید علی فیاضی، با خانواده این شهید دیدار و ابراز همدردی کردند.

پیکر شهید علی فیاضی پس از اقامه نماز بر پیکر مطهر وی، بر دوش مردم تشییع و در زادگاهش گلشهر آرام گرفت تا این شهید پس از سال‌ها خدمت و ایثار، در خاک زادگاه خود به آرامش ابدی برسد.

مراسم تشییع و خاکسپاری این شهید، بار دیگر صحنه‌ای از حضور و همراهی مردم گلشهر با خانواده‌های شهدا بود؛ حضوری که نشان‌دهنده جایگاه والای شهادت و ایثار در فرهنگ مردم این منطقه است.

مردم گلشهر در پایان این مراسم با قرائت فاتحه و نثار گل بر مزار شهید علی فیاضی، یاد این شهید را گرامی داشتند و بر تداوم راه شهدا و پاسداشت آرمان‌های آنان تأکید کردند.